葛斯齊宣布反告王定宇誣告 不解未傳喚神秘女丈夫

狗仔葛斯齊去年爆料民進黨立委王定宇曾帶神秘女與前總統蔡英文吃飯，還疑似傳給女方「我想要你」等曖昧對話，對此，王定宇對葛斯齊以加重毀謗罪提告，昨(17日)檢察官因罪嫌不足宣布不起訴葛。葛斯齊昨先回應會公開爆料消息來源，並反批：「王定宇你才應該向全國人民道歉，我會提出『偽證罪』及『誣告』的訴訟」。

葛斯齊17日表示決定會反告王定宇誣告，「這不是一句精神有問題，還有串證說詞就能掩蓋過去！這社會公平正義不是這樣瞎搞，我一定會給全民交代」，「記者給真相，沒想到司法及政治人物給假象還要人民硬吞下去！」又指王定宇要葛斯齊向王的家人道歉，但沒對神秘女造謠究責，甚至不告神秘女前夫潑漆，「我真的不明白檢察官都這樣辦案的嗎？後面還有，我實在不想爆料但檢察官這樣偵查終結真的太誇張。檢察官你傳潑漆李醫師了嗎」。

葛斯齊昨在臉書兩度直播，反批檢察官沒調查仔細，也說自己手上還有證據沒交給檢察官，交出的只有他手上的10%內容，至於為何沒有全部交出，他說因為自己僅就王定宇告他的事項對檢察官作出回應，「我從來沒有聽過在台灣會有一個圖片無法辨認為真，還有在短時間內，當天王定宇傳給女方，女方就傳給我了」，他認為可以看存檔時間就知道照片是真的，不可能有哪個APP可以偽造的這麼即時。

葛斯齊說，自己是全台第一個揭發王定宇真相的記者，從報社到現在9年了，沒什麼人願意相信他，他到現在還沒收到不起訴書，他願意等，他不解的是此事並未徹底查明就結束，「民主不應該胡搞瞎搞，我今天跟你王定宇沒恩沒怨沒仇，我報導的東西絕對是事實」，他也說自己不是只靠一個人的說詞，對爆料內容有信心。

