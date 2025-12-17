葛斯齊拿P圖控曖昧人妻 王定宇轟欠道歉

▲葛斯齊過去秀出王定宇LINE對話截圖指控私生活混亂，檢方調查發現截圖為中國軟體造假。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 狗仔葛斯齊去年揭露綠委王定宇與人妻的曖昧對話截圖，聲稱是女粉絲所提供來，來影射對方私生活混亂，對此王定宇提出妨害名譽告訴。台北地檢署今（17）日偵結，認定是女粉絲透過中國開發軟體來造假對話截圖，讓葛斯齊誤以為資料為真進而爆料，因所言非無所依據，故不起訴處分。對此王定宇向葛斯齊喊話，對於他個人的侮辱，可以說是還給自己清白，就調查內容來講，「你欠我跟我的家人一個深層的道歉！」

王定宇說，該案經過北檢完整調查之後，今天有公布結果，可以說是真相大白，葛思齊的說法完全是虛假不實，這不僅對他個人是侮辱，可以說是還給自己清白，就調查內容來講，「這位葛先生，你欠我跟我的家人一個深層的道歉！」

王定宇說是，雖基於台灣的法律制度，給予媒體報導公眾人物比較寬鬆的言論自由的空間，所以這個案子採取不起訴處分，但是整個不起訴處分內容呈現的，就是葛思齊的消息來源，是完全的造假。

王定宇提到，檢察官也約談到了狗仔的消息來源，該粉絲為了跟葛思齊成為朋友，刻意迎合狗仔的口味，完全說謊造假扭曲這些事情，而那些對話的截圖，竟然是來自中國的APP所製造的，坦承是造假的。而葛也明白知道，這唯一的消息來源，事實上是有精神疾患的困擾，所以利用一個有精神疾患上的困擾、為了討好狗仔要跟他往來交朋友，所捏造的內容，而造假的內容連對話截圖都是來自於中國的APP，檢察官把這一段查得非常的清楚。

王定宇說，檢察官調查報告證明了一個基礎事實，這位狗仔對他進行人格的抹黑跟攻擊，完全是假的，沒有一個點是真的。那檢察官認為應該給媒體報導，公眾人物更寬鬆的言論自由，這一點尊重，但是後續造假抹黑，對他個人造成的傷害，會在民事上持續進行。

王定宇也強調，跟律師討論完後，這案子既然已經透過司法檢調明白是造假的，那從現在開始任何在引用這樣子不實內容，對其個人進行的抹黑跟攻擊，涉犯的刑、民事就會成立，那就不是言論自由。

王定宇表示，這個案子內容可以說是真相大白，雖然正義並不完整，但是查明非常清楚，這位狗仔消息來源就是假的、對話圖檔是假的、內容是假的，而證人都當庭具結作證查明清楚，認為用造假的資料去抹殺他人人格，最起碼的悔意跟歉意要有，這是一個面對是非黑白，最基本應該要有的態度。

