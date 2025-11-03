葛斯齊深夜去「于朦朧墜樓現場」！恐怖實錄全公開「超毛畫面流出」

娛樂中心／巫旻璇報導

37歲中國男星于朦朧9月墜樓身亡，即便警方第一時間排除他殺，外界仍議論紛紛，認為其中疑點重重，事件持續引發關注。有「最強狗仔」之稱的葛斯齊近日赴中國工作，2日深夜他特地前往于朦朧生前最後現身的公寓試圖「感應」，結果竟遇到怪事。

葛斯齊2日深夜他特地前往于朦朧生前最後現身的公寓。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

葛斯齊抵達北京後，深夜請當地同事帶他前往案發地，他形容當時氣氛壓抑，「我簡單了解周圍狀況，社區十分安靜，走在中庭其實視線是很黑暗的，案發地點其實離物業有一段距離，我走進社區的窗口，心裡大約有80%肯定答案。」接著他席地而坐進行感應，雖然周遭看似平靜，但突然有一隻狗從眼前竄出，還停下聞了一處地板，時機相當詭妙。

真正讓他起雞皮疙瘩的，是回到飯店後的經歷。葛斯齊洗完澡準備休息，正與友人通電話報平安時，耳邊竟響起清晰的門鈴聲。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）





真正讓他起雞皮疙瘩的，是回到飯店後的經歷。葛斯齊洗完澡準備休息，正與友人通電話報平安時，耳邊竟響起清晰的門鈴聲，電話那頭的人也聽到。他開門查看，「兩邊走道空無一人……」這段細節曝光後，網友緊張提醒：「你真的心臟很大顆！平安回來」、「你很勇敢！真的要注意自身安全」、「感應到什麼可以說嗎？」

葛斯齊提到雖然周遭看似平靜，但突然有一隻狗從眼前竄出，還停下聞了一處地板。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）





不少人也好奇他此行目的，對此他回覆，造訪于朦朧公寓是行程之一，並笑說：「去那地方走走不用勇氣啦，都有送外送的。」至於安全問題，他則安撫大家：「我看到大家留言了，『我相信我在北京很安全』」，希望外界不用擔心。

