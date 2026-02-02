葛斯齊深夜砲轟女星「從1人變2人一起騙」 怒喊：希望妳現在和閻羅王懺悔

葛斯齊深夜砲轟女星「從1人變2人一起騙」。（本刊資料照）

狗仔記者葛斯齊昨（2）日深夜突然發文砲轟女星，聲稱「從1個人騙大家到2個人一起騙」，還說自己很難有同情心，「希望妳現在和閻羅王懺悔妳對我做的事」。

「騙子就是不斷地繼續騙」，葛斯齊昨日深夜突然發文砲轟女星說，從一個人騙大家到2個人一起騙，最後一群人一起騙社會大眾，事發1年了，說真的很難有同情心，「我還有東西沒有放出來，就當作忌日我給妳全家最好的禮物」！

葛斯齊還稱，「希望妳現在和閻羅王懺悔妳對我做的事，知情妳倆姐妹過去行為的人都覺得，今日那大排場可笑至極」。

有網友留言希望他「放下」，葛斯齊卻說，「你被利用後，然後人家再告你不去告說她吸毒的，然後你很窮又要給她們60萬，你會放下嗎？問題他們就真的繼續騙」。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

