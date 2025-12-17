葛斯齊爆王定宇曖昧人妻遭告 對話截圖偽造仍獲不起訴

葛斯齊不起訴。（圖／報系資料照）

資深媒體人葛斯齊於去年11月7日晚間在臉書以直播、貼文等方式影射民進黨立法委員王定宇外遇人妻，更傳LINE「我想要妳」甚至還帶外遇對象去見前總統蔡英文，事後王定宇對葛斯齊提告民事求償180萬及刑事加重誹謗。台北地檢署今（12月17日）偵結刑事部份，認定罪嫌尚有不足不起訴，民事部份目前仍由台北地院審理中。

根據起訴書，葛斯齊雖坦承有臉書貼文以及直播影片，但堅決否認犯行，稱2024年7月18日曾有粉絲與他見面，向他表示自己和王定宇很熟，並提供各種LINE對話截圖，葛斯齊當時也回想起王定宇台南服務處遭潑漆一事，便開始進行查證、比對王定宇LINE貼圖、頭貼以及臉書打卡時間後，才行刊登。

事後北檢傳喚該名粉絲作證，對方表示自己有精神病史，長期服用身心科疾病藥物，對話截圖也是為迎合葛斯齊的八卦報導才加以製作，不過該名粉絲已將LINE對話紀錄以及製圖的軟體刪除，目前已無法透過鑑識技術確認，但依照現有情況及證據，採信證人所述。

檢方認為，葛斯齊所述並非無憑無據，難認其有主觀上有明知不實故意散布之主觀惡意，認為罪嫌不足，予以不起訴處分。

