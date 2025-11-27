葛斯齊爆當紅女星淪小三！女兒步後塵「10月墮胎」

葛斯齊常常爆料公眾人物不為人知的一面。(池宗玲攝)

狗仔葛斯齊先前爆料汪小菲、王力宏等名人的私生活而闖出名堂，之後更陸續揭發多起演藝圈醜聞。今（27日），他踢爆某位昔日大咖女星當過小三，沒想到她的女兒長大後也跟媽媽一個樣，10月還墮胎。

葛斯齊在臉書發文指出，這名女藝人曾經紅極一時，但捲入小三風波而息影多年。多年過去後，該女藝人當上阿嬤，女兒卻學媽媽當別人的小三，「還供吃供住，10月墮了胎。」

葛斯齊說自己人不在境內，距離對方很近。而經過他的觀察，這名女星的女兒很囂張，「感覺和她媽當年一樣。」由於葛斯齊沒有指名道姓，所以網友多半不知道他在講誰，看得一頭霧水，紛紛留言：「誰啊？」、「我又來吃瓜了」、「置板凳」。

葛斯齊過去戰績輝煌，曾公開爆料汪小菲、王力宏、薛紀綱等人的私生活，近期則暗指跟粿粿、王子一起去美國的團員，也有人出軌，「堪稱最佳掩護組」，只是葛斯齊最終未指名道姓。除了爆演藝圈，葛斯齊也曾槓上政治人物，像是點名民進黨立委王定宇疑似曖昧人妻，讓對方不滿提告，目前官司正在進行中。

葛斯齊也不是沒有踢到鐵板過，先前黃子佼爆料大、小S吸毒，葛斯齊隨後補刀，曾聽聞自稱藥頭的人陳述「曾經透過某黃姓男藝人轉手毒品給大小S」。大、小S憤而提告，各向葛斯齊求償新台幣200萬元；經台北地方法院審理，葛斯齊敗訴，得賠償大、小S各30萬元。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

