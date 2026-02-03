葛斯齊突砲轟女星「不斷地騙」 陳沂批「史上最壞狗仔」：罪大惡極

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

資深狗仔葛斯齊昨(2)日深夜突痛批一名女星是騙子，其周圍人也一起騙大眾，直言有東西還沒放出來，狠嗆「當作忌日我給妳全家最好的禮物！」網紅陳沂則批「葛斯齊是史上最弱加最壞狗仔！」就連大S忌日還出來影射S家蹭流量，怒嗆葛斯齊以後下地獄，恐怕閻羅王都不收，罪大惡極。

葛斯齊發文表示，「騙子就是不斷地繼續騙，從一個人騙大家到兩個人一起騙，最後一群人一起騙社會大眾，事發一年了，我說真的我很難有同情心，我還有東西沒有放出來，就當作忌日我給妳全家最好的禮物！希望妳現在和閻羅王懺悔妳對我做的事！知情妳倆姐妹過去行為的人都覺得今日那大排場可笑至極」。

貼文一出，有網友看不下去反問他「既然要發文就直接公佈！發文卻又什麼都不說，有必要嗎？」葛斯齊回應「如果她沒兩個小孩，我一定放！ 這是我最後的底線，等他們大了，你就會看到了，遲來的真相」；還有人要他放下，葛斯齊則怒斥「你被利用後，然後人家再告你不去告說她吸毒的，然後你很窮又要給她們60萬，你會放下嗎？問題他們就真的繼續騙」。

陳沂則發文怒批，葛斯齊每次爆料都拿不出證據，還講得煞有其事。造謠大小S活該被告，現在大S忌日還出影射說她們一直騙社會大眾，說有東西還沒放出來，要當忌日給她們全家最好的禮物，還叫她好好跟閻羅王懺悔對他做的事！

陳沂直呼，明明做錯事的是他，卻要叫受害者檢討？人都走了大家都非常難過，他還能若無其事講這種喪盡天良的話傷害S家蹭流量。「為什麼這種人還能在社會上生存啊？葛斯齊以後下地獄了，恐怕閻羅王都不收，罪大惡極！」

