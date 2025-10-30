葛斯齊驚爆「西洋出軌團」竟有兩對 ：最佳掩護組！
藝人王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐控訴介入婚姻，指妻子粿粿（江瑋琳）與王子婚內出軌，並強調手中握有關鍵證據，事件曝光後，三方相繼在社群上發聲，王子也發文承認「超過了朋友間應有的界線」，震撼整個娛樂圈。然而，資深狗仔葛斯齊今（30日）又在臉書丟出驚人爆料，指出「西洋出軌團」中偷吃的「不只一對」，疑似暗示風波恐只是冰山一角。
范姜彥豐昨日在影片中控訴，妻子自從赴美遊玩兩周，返台後態度大變，甚至頻繁外出，還夜不歸宿，直到他親眼看到粿粿與王子出軌的鐵證，才確定自己遭背叛。消息一出，網友立刻挖出當時同行的「美國團」成員，包括粿粿、王子、簡廷芮、晏柔中、胡釋安、王品澔等人，引起網路熱議。
葛斯齊稍早發文指出：「『西洋出軌團』重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！藝人時常用假戲真做，假借工作之名，行私慾之實，魚目混珠的手段真的已經過時，這套在大陸看多了。」短短幾句話立刻引爆討論，網友紛紛好奇：「還有誰？」、「置板凳」。
其中一名網友在留言區酸道：「有人不會當兵，只會當小王」，葛斯齊則神秘回覆：「我驚訝的是，此事件被爆出櫃女是與另一女經過沙盤推演。」，意味事件背後疑似有更多內幕操盤，不過，當網友追問「第二對」究竟是誰時，他並未回應，讓整起風波更添懸念。
目前，王子、粿粿及范姜彥豐三方皆暫未對葛斯齊的爆料做出回應，隨著事件持續延燒，「西洋出軌團」話題持續在網路上發酵，這場感情風暴還沒結束。
其他人也在看
王子道歉認偷吃粿粿！網再挖他曖昧人妻簡廷芮 「關鍵影片對話」曝
粿粿2022年和模特兒范姜彥豐結婚，豈料今年開始爆出婚變，沒想到范姜彥豐29日控訴粿粿婚內出軌王子，王子也發聲道歉認了超過朋友界線，震驚演藝圈。而王子過去跟粿粿、「最美校花」簡廷芮等好友一起出遊美國的影片也被翻出，有網友發現他們一起搭摩天輪時，簡廷芮的手放在王子腿上，而粿粿就坐在旁邊不知道做何感想，更有人猜測粿粿、簡廷芮兩位人妻對王子應該都有意思。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
早抓包粿粿和王子出軌？ 范姜彥豐曝遲不發聲2原因
范姜彥豐怒控老婆粿粿出軌，對象是Lollipop棒棒堂的成員王子，雖然掌握到出軌證據，不過粿粿卻矢口否認，如今得知連友人都幫忙隱瞞，不禁感嘆自己有如「戴著綠帽的小丑」，他透露早就知道此事，卻始終未對外發聲，主要是擔心兩人在媒體上的影響力。中時新聞網 ・ 1 天前
遭控介入范姜彥豐、粿粿婚姻！王子「情史全曝光」只認愛她
遭控介入范姜彥豐、粿粿婚姻！王子「情史全曝光」只認愛她EBC東森娛樂 ・ 1 天前
遭控婚內出軌王子！粿粿被酸「福原愛2號」發聲：會負起母親責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子，粿粿與王子也先後發聲，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿被帥尪痛揭偷吃王子形象重創 潔哥給翻紅1建議：不搞組合太可惜
昨日范姜彥豐發聲明和拍影片指控妻子粿粿婚內出軌，震驚全網，掀起軒然大波，經常對時事分享個人看法的知名網紅潔哥，沒多久也在臉書粉絲專頁發文表示，她覺得粿粿與網紅家寧人設很接近，又從有高人氣到翻車，她忍不住提議「+0（家寧）要不直接跟粿粿組團？」，還說可以怒刷...CTWANT ・ 18 小時前
粿粿劈腿王子！ 他驚曝美國團「不只一對出軌」：最佳掩護組
人妻粿粿被爆出軌男星王子（邱勝翊），關鍵時間點就在美國行後，狗仔葛斯齊今加碼爆料，表示出軌的不只這一對，而是兩對，堪稱「最佳掩護組」。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
王子劈撩粿粿、簡廷芮 網酸：對人妻特別有興趣？
「是不是對人妻特別有興趣？」王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現更被起底也撩過簡廷芮，不僅肉體互動曖昧，社群網站上一來一往的曖昧留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
粿粿、王子「美國出遊合照」被挖！范姜彥豐痛爆有出軌證據：好像全世界都要崩塌
男星范姜彥豐在今（29）日控訴太太粿粿（江瑋琳）婚內出軌，對象是原本被他視為朋友的王子（邱勝翊），引爆譁然。范姜彥豐透過影片爆料，粿粿在今年3月底至4月中和王子、其他友人前往美國遊玩兩週，當時就已出現疏遠的跡象，回國後態度更是大轉變，令他備受煎熬。姊妹淘 ・ 1 天前
粿粿婚內出軌王子！晏柔中同行美國遭疑「早知情」 范姜彥豐親回應
范姜彥豐在貼文中點名粿粿與王子，控訴兩人假借朋友名義互動，甚至還有第三者協助隱瞞，讓他被矇在鼓裡。他指出，粿粿自今年3至4月與王子、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔等人一同赴美旅遊回國後，行為變得異常，經常與同一群人外出，甚至逐漸不再告知行蹤，讓夫妻...CTWANT ・ 1 天前
范姜彥豐9分半影片揭婚變內幕！爆粿粿婚內偷吃王子「還帶小孩同行」 出軌時間線一次看
藝人范姜彥豐今（29日）日在IG上發布震撼發聲，直指老婆粿粿婚內出軌圈內好友王子邱勝翊，心碎還原得知老婆與好友王子出軌時，「人生第一次體會到那種撕心裂肺的痛！心跳加速、手冒冷汗，全身不由自主地顫抖著，就那一刻好像全世界都要崩塌了。」更直言沒想到與自己結婚生子的另一半，讓他成為「最可笑的人」！鏡報 ・ 1 天前
王子粿粿美國行影片被挖 男曖昧問女：還沒洗澡喔？
范姜彥豐昨(29日)發出影片指控妻子粿粿（江瑋琳）和王子（邱勝翊）過從甚密，並稱粿粿今年和王子等一群人去美國玩回來後就變了，有網友循線找到王子當時拍到美國玩的Vlog，可見他和粿粿常有意無意打情罵俏，其中一幕搭摩天輪時，粿粿身上還披著王子的外套。中時新聞網 ・ 21 小時前
王子道歉坦承過界！《全明星》好友都避談 唯獨她「親吐3字」挺范姜
王子（邱勝翊）與粿粿、范姜彥豐三人之間的婚變風波持續延燒！原本以健康、陽光形象深植人心的王子，因被指為婚姻第三者，形象一夕崩壞。隨著他發出道歉聲明，整起事件愈演愈烈，《全明星運動會》第二季的戰友們選擇沉默不語，唯獨藝人黃沐妍（小豬）首度開口，力挺范姜彥豐一句「辛苦了」，成為網友熱議焦點。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
王子、粿粿「美國行」有2對出軌？葛斯齊爆內幕：最佳掩護
藝人粿粿與王子的婚外情事件引發廣泛關注。而狗仔葛斯齊30日爆料，「西洋出軌團」並非只有一對情侶，而有兩對成員涉及出軌；還指出這樣的情況在藝人圈內似乎已成常態。中天新聞網 ・ 15 小時前
王子認了道歉！和粿粿「超過了朋友間應有的界線」
范姜彥豐今(29日)爆出和粿粿離婚原因，是因為粿粿婚內出軌、劈腿王子，而稍早王子邱勝翊也發文道歉，表示自己「超過了朋友間應有的界線」。造咖 ・ 1 天前
被控當小王！王子形象重挫 「中國音樂會」宣布取消
藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年傳婚變，昨范姜彥豐突發影片寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子做出指控，貼文曝光掀起熱論，王子形象受到重挫，他原定11月在上海舉辦個人音樂會，已有不少中國網友在社群平台喊退票，稍早主辦方也發布聲明，宣布取消音樂會。自由時報 ・ 18 小時前
網控發「寧靜」圖卡給搭車家長 高鐵：查無此事、勿以訛傳訛
近日有民眾在臉書發文控訴，帶小孩搭乘高鐵時，卻被工作人員發放「寧靜車廂」圖卡，對此，台灣高鐵公司今（30日）澄清，經查證並無此事，強調執行車廂寧靜措施對象不包含孩童，呼籲各界勿以訛傳訛，以免造成家長恐慌與不必要對立。鏡新聞 ・ 16 小時前
《全明星》接連爆出軌！不只王子、粿粿 網揪出2組人：根本「戀愛換乘」
演藝圈驚爆出軌！男星王子（邱勝翊）今天（10╱29）遭范姜彥豐指控與粿粿「婚內出軌」，也是藝人的范姜彥豐還痛斥「道德淪喪」。對此，王子也認了與粿粿「超過了朋友間應有的界線」。不過，網友發現，王子與粿粿透過運動節目《全明星運動會》認識，網友發現除了這次事件，過往節目成員也曾發生過出軌醜聞，不少網友諷刺：「根本台版戀愛換乘」。太報 ・ 1 天前
暗指美國行成導火線？范姜彥豐退追同行2成員 王品澔經紀公司發聲
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿29日遭老公范姜彥豐控訴婚內出軌男星王子，引發熱議。尤其范姜彥豐在影片中特別提到，粿粿和好友們去了一趟「美國行」，回來後變了一個人，開始早出晚歸後期甚至不願意報備去向，甚至有眼尖網友發現，范姜彥豐在事發後，IG退追了美國行成員王品澔及簡廷芮。對此，王品澔經紀公司出面回應，強調王品澔對整起事件完全不知情。中天新聞網 ・ 1 天前
粿粿披愛的「小王外套」搭摩天輪！抓包曖昧1舉動 網傻眼：太明顯了！
「王子吃粉粿」出軌風波越演越烈。繼范姜彥豐公開控訴「粿粿婚內出軌」後，兩人各自發聲的說法卻兜不攏。粿粿堅稱男方爆料「與事實不符」，然而王子則道歉認了「超過了朋友間應有的界線」。事實上，網友近期回頭看出許多兩人美國同行的影片中，就發現不少曖昧細節，包括「情侶裝」與「小王外套」畫面，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 小時前