葛斯齊驚爆「西洋出軌團」竟有兩對 ：最佳掩護組！

藝人王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐控訴介入婚姻，指妻子粿粿（江瑋琳）與王子婚內出軌，並強調手中握有關鍵證據，事件曝光後，三方相繼在社群上發聲，王子也發文承認「超過了朋友間應有的界線」，震撼整個娛樂圈。然而，資深狗仔葛斯齊今（30日）又在臉書丟出驚人爆料，指出「西洋出軌團」中偷吃的「不只一對」，疑似暗示風波恐只是冰山一角。

范姜彥豐昨日在影片中控訴，妻子自從赴美遊玩兩周，返台後態度大變，甚至頻繁外出，還夜不歸宿，直到他親眼看到粿粿與王子出軌的鐵證，才確定自己遭背叛。消息一出，網友立刻挖出當時同行的「美國團」成員，包括粿粿、王子、簡廷芮、晏柔中、胡釋安、王品澔等人，引起網路熱議。

葛斯齊稍早發文指出：「『西洋出軌團』重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！藝人時常用假戲真做，假借工作之名，行私慾之實，魚目混珠的手段真的已經過時，這套在大陸看多了。」短短幾句話立刻引爆討論，網友紛紛好奇：「還有誰？」、「置板凳」。

其中一名網友在留言區酸道：「有人不會當兵，只會當小王」，葛斯齊則神秘回覆：「我驚訝的是，此事件被爆出櫃女是與另一女經過沙盤推演。」，意味事件背後疑似有更多內幕操盤，不過，當網友追問「第二對」究竟是誰時，他並未回應，讓整起風波更添懸念。

目前，王子、粿粿及范姜彥豐三方皆暫未對葛斯齊的爆料做出回應，隨著事件持續延燒，「西洋出軌團」話題持續在網路上發酵，這場感情風暴還沒結束。

