葛林飆29分擊沉快艇 轉戰太陽首秀三分球數創紀錄

葛林（背號4）首披太陽戰袍出賽，狂飆29分，率隊以115比102大勝快艇。 （路透）

本報綜合外電報導

NBA球員葛林七日首度披上鳳凰城太陽戰袍出賽，狂飆29分，6記三分球創下太陽球員首秀紀錄，助球隊以115比102大勝戰力不足的洛杉磯快艇。

法新社報導，太陽在今夏的重磅交易杜蘭特送到火箭，換得現年23歲的前選秀榜眼葛林。葛林在訓練營期間腿筋受傷，缺席太陽開季前8場比賽。

葛林七日迅速進入狀況，20投10中。他的6記三分球創下太陽球員首秀紀錄，全場出賽23分鐘繳出29分、3籃板、3助攻。太陽另一主力布克挹注24分。

快艇在兩大得分主力雷納德與哈登休陣情況下，最高分是祖巴奇23分，外加11籃板。雷納德因右腳踝扭傷高掛免戰牌，哈登則因個人因素缺席。