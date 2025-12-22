葛格有練過！奧斯卡大神徒手爬101 Netflix全程直播不喊卡

財經中心／師瑞德報導

心臟不夠強別看！奧斯卡紀錄片《徒手攀岩》主角 Alex Honnold 震撼宣佈，1月23日將挑戰「無繩索」徒手攀登台北101。這場被他稱為「最具野心」的城市攀登，將由Netflix全球獨家直播。面對508公尺高空且無任何防護，一失足即粉身碎骨，讓全球粉絲手心冒汗，全台民眾也準備好見證這場在信義區上演的世紀極限挑戰。（圖／翻攝自Alex Honnold臉書）

全台灣的心臟都要停了！如果你看過那部讓人嚇到腳軟的奧斯卡最佳紀錄片《赤手登峰》（Free Solo），那你絕對認識這位跟死神跳舞的男人。全球最知名的無繩獨攀大師、被譽為「攀岩之神」的 Alex Honnold，突然在社群媒體上投下震撼彈，宣布他的下一個挑戰目標竟然就是台灣的地標「台北 101」！而且這一次他不玩假的，將透過 Netflix 向全世界現場直播這場毫無防護的挑戰過程。消息一出，全球粉絲既興奮又崩潰，直呼：「光看文字手心就已經流汗了！」

廣告 廣告

「最野心勃勃的城市攀登」 1700英尺高空沒在開玩笑

Alex Honnold 在他的官方社群平台上興奮地寫道：「1月23日，我將在台灣徒手獨攀（Free soloing）台北 101。」他坦言，這是他長久以來的目標，也將是他嘗試過「最具野心的城市攀登」。面對這座將近 1700 英尺（約 508 公尺）的巨塔，這位大神展現了他一貫的輕鬆與瘋狂，反問粉絲：「這有什麼理由不愛呢？！」

根據 Alex 的貼文，這場驚天動地的挑戰將由串流影音霸主 Netflix 進行全球獨家直播，時間定於美國東部時間 1月23日晚間8點（台灣時間預計為1月24日上午9點）。這意味著，全世界的目光將在當天早晨同步聚焦台灣，看著這位人類極限的代表，如何在沒有繩索、沒有安全網的情況下，征服信義區的高空。

從酋長岩到台北101 他讓奧斯卡評審都嚇跪

對於不熟悉 Alex Honnold 的民眾來說，他可不是一般的極限運動員。2017年，他完成了人類歷史上最偉大的體能成就之一：在沒有任何繩索保護的情況下，徒手攀登了高達 900 多公尺的優勝美地「酋長岩」（El Capitan）。那場攀登過程被拍成紀錄片《徒手攀岩》，不僅拿下了奧斯卡金像獎，更讓全世界見證了什麼叫「一失足成千古恨」。在那個垂直的岩壁上，只要手指滑掉一公分，代價就是粉身碎骨。

然而，習慣與粗糙岩石打交道的 Alex，這次將戰場轉移到「城市叢林」。與天然岩壁不同，台北 101 表面是光滑的玻璃帷幕與鋁合金，且建築結構呈現特殊的「斗拱」外型，每八層樓就會向外傾斜一次。這種「倒梯形」的結構對於攀登者來說是極大的考驗，意味著他必須克服向外懸空的重力拉扯。雖然過去曾有「法國蜘蛛人」Alain Robert 成功攀登過 101，但 Alex Honnold 的技術層次與名氣更是不同凡響，這次挑戰勢必將攀登難度與關注度推向另一個天花板。

Netflix 全球直播 台灣地標將成世界焦點

這場活動不僅是 Alex 個人的挑戰，更是台灣在國際曝光的絕佳機會。Netflix 近年來積極進軍直播領域，從脫口秀到拳擊賽，這次選擇將鏡頭對準台北 101，顯示了這場挑戰的吸睛程度。屆時，台北的城市風貌、101 的雄偉，都將隨著 Alex 的指尖，同步傳送到全球數億訂閱戶的螢幕上。

不過，對於心臟比較小顆的觀眾來說，這場直播可能比鬼片還可怕。畢竟 Alex Honnold 的攀登風格就是「零容錯」，在幾百公尺的高空，他將完全依賴自己的手指力量與心理素質。面對這座曾經的世界第一高樓，他能否再次創造歷史？全台灣、全世界都在屏息以待。記得把時間空下來，見證這場可能這輩子只能看到一次的「世紀攀登」。

心臟不夠強別看！奧斯卡紀錄片《徒手攀岩》主角Alex Honnold震撼宣佈，1月23日將挑戰「無繩索」徒手攀登台北101。這場被他稱為「最具野心」的城市攀登，將由Netflix全球獨家直播。面對508公尺高空且無任何防護，一失足即粉身碎骨，讓全球粉絲手心冒汗，全台民眾也準備好見證這場在信義區上演的世紀極限挑戰。（圖／Netflix提供）

更多三立新聞網報導

中頭獎慘變過路財神？集資買彩券少做「這件事」 稅金繳到哭

家裡有事必看！遺產稅申報「6大關鍵」一次懂 沒弄好連補帶罰

我是董娘！不是老闆的附屬品 全台女力當家飆新高

免費貼圖來了！證交所吉祥物tibit賣萌 限時下載再抽iPhone

