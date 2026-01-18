葛永光蒞臨 救國團區團委會交接

基隆救國團基層組織聯合交接，鄭錦洲主委監交、葛永光主任親臨勉勵：救國團是國家最可靠的公益協力者。（基隆救國團提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

救國團基隆市團委會於北都大飯店隆重舉行「社會團務基層組織領導幹部聯合交接典禮」。典禮由主任委員鄭錦洲親自擔綱監交人，救國團主任葛永光更親自蒞臨，勉勵基層義工成為政府與社會最強大的協力者，宣示一一五年救國團將以強大公益量能，讓公益之火在基隆各社區持續燃燒。

市長謝國樑、前市長張通榮、前議長張芳麗、立委林沛祥秘書黃申棟、立委王正旭、連江縣前副議長陳書建、議長秘書楊文河及議員秦鉦等多位政學界貴賓均出席見證。

在鄭錦洲主委監交下，全市七個區團委會及真善美聯誼會順利完成印信與會旗交接。葛永光主任致詞表示高度讚揚鄭錦洲主委的領導與感召力，讓基隆各單位如同家人般和樂且互相提攜。葛主任更期盼借重陳書建前副議長的影響力，協助成立「馬祖團委會」，完成全台最後一塊服務拼圖。

七堵區李泳亮會長代表分享服務感言，訴說公益路上的點滴感動、中正區曾冠誠會長代表宣誓，勉勵新任幹部承接使命，持續深耕基層。謝國樑及多位議員高度讚許救國團長期深耕鄉里、穩定社會的卓越貢獻。

葛永光主任強調「好的政府應善用救國團的力量」。他舉例，救國團從支援防疫旅館到災後重建支援，始終是政府最可靠的夥伴。葛永光主任直言，打壓救國團是不智之舉，呼籲各界共同打造台灣成為公益寶島。