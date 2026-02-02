葛萊美主持人酸「渴望格陵蘭如蘿莉島」 川普嗆提告：你這魯蛇！

記者高珞曦／綜合報導

全球音樂界盛事葛萊美獎剛落幕，但因主持人崔佛諾亞（Trevor Noah）開酸美總統川普對艾普斯坦的「蘿莉島」的欲望，不亞於對格陵蘭島的渴求，讓川普氣的發文大罵要找律師告崔佛諾亞。

2026葛萊美頒獎典禮主持人崔佛諾亞大酸川普對格陵蘭島的欲望，和其想去艾普斯坦私人島嶼的念頭一樣強烈。（圖／路透）

《BBC》報導，2026葛萊美獎「年度歌曲獎」（Song of the Year）由怪奇比莉（Billie Eilish）奪得，頒獎典禮主持人崔佛諾亞送祝福時，他形容該獎項是許多音樂創作者夢寐以求的獎項，渴望程度堪比川普想買下格陵蘭島，「這也能理解啦，因為艾普斯坦的私人島嶼已經沒了，川普需要1個新地方和比爾柯林頓（Bill Clinton）一起混」。

川普批評崔佛諾亞是個徹頭徹尾的失敗者，而且他要對其提告。（圖／路透）

川普事後在社群平台Truth Social發文痛批崔佛諾亞，由於今年是哥倫比亞廣播公司（CBS）最後1次轉播葛萊美獎，川普開酸「CBS真是走運，擺脫了這個垃圾節目」。又指崔佛諾亞亂說川普和比爾柯林頓曾去艾普斯坦的私人島嶼，「我不能代表比爾發言，但我從來沒去過那座島，甚至沒到過附近，在今晚（典禮）之前，我也沒被指控去過島嶼，連那些假新聞都沒這樣說過」。

川普批評崔佛諾亞就是個徹頭徹尾的失敗者，最好快點搞清楚事實，而且川普打算找律師控告崔佛諾亞，「諾亞準備好了嗎？我們走著瞧」！

報導指出，川普先前曾傳和這位「淫魔富豪」有交情，但川普堅稱不知道艾普斯坦的罪行，且2人在2004年就分道揚鑣，也沒有直接證據顯示川普曾造訪過蘿莉島，相關受害者也未提到與川普有關的訊息。美國司法部更稱，目前對川普的指控毫無根據，都是空穴來風。

