葛萊美入圍名單公布！女神卡卡、莎賓娜各獲提名 〈Golden〉搶年度歌曲

【緯來新聞網】第68屆葛萊美獎入圍名單於美國時間週六公布，美國饒舌歌手肯卓克·拉瑪（Kendrick Lamar）以九項提名領先群雄。女神卡卡（Lady Gaga）緊隨其後，獲得七項提名，而莎賓娜·卡本特（Sabrina Carpenter）、拉丁歌手Bad Bunny與R&B音樂人Leon Thomas則各有六項入圍。頒獎典禮預計將於2026年2月1日，在洛杉磯Crypto.com體育館舉行。

廣告 廣告

葛萊美入圍名單公布。（圖／環球提供）

拉瑪的提名涵蓋年度專輯、年度製作與年度歌曲三項重要大獎，作品包括專輯《GNX》與與SZA合作的單曲〈Luther〉。他在2025年初的葛萊美頒獎典禮上，以單曲〈Not Like Us〉奪下五項大獎。



卡本特與卡卡也雙雙入圍年度專輯，兩人皆為該獎項的五度提名者，但至今尚未獲獎，讓本屆競爭更具話題性。另外，Netflix動畫作品《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）獲五項提名，包括原聲帶與歌曲〈Golden〉。



為動畫角色「魯米」（Rumi）配音的EJAE在受訪時表示：「原以為一項提名就已經超乎預期，沒想到會有這麼多，真是不可思議。」另一名為角色「米拉」（Mira）配音的歌手Audrey Nuna則說，得知消息時百感交集，對參與這段長期創作歷程感到欣慰。



此外，流行歌手小賈斯汀（Justin Bieber）以睽違四年的新專輯《SWAG》獲得四項提名。葛萊美獎由錄音學院（Recording Academy）主辦，是美國音樂界的重要獎項，涵蓋超過90個類別，表彰流行、嘻哈、R&B、拉丁、鄉村與古典音樂等領域的優秀作品。獲獎名單由學院成員投票決定。

更多緯來新聞網報導

白沙屯進香應援6萬份餐點！台語歌手熬18年脫離苦海感恩媽祖

24歲學霸四胞胎成團出道 「紅飛林」成王力宏師妹