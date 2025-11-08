葛萊美入圍名單揭曉！肯卓克拉瑪9項領跑 《Kpop 獵魔女團》她落淚
第68屆葛萊美入圍名單於台灣時間今（8）日凌晨揭曉，由饒舌天王肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）獲9項提名成入圍大贏家，而流行天后女神卡卡（Lady Gaga）拿下7項入圍居次，拉丁天王 Bad Bunny 、小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）和R&B才子Leon Thomas 同獲 6 項提名位居第三。另外，超人氣 Netflix 動畫《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）原聲帶和夯曲〈Golden〉獲得5項提名，睽違4年發行新專輯《SWAG》的流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）也拿下4項入圍。
第68屆葛萊美入圍名單流行天后女神卡卡（Lady Gaga）拿下7項入圍居次。（圖／華納音樂提供）
肯卓克拉瑪在今年2月的葛萊美獎上，就以〈Not Like Us〉橫掃5項大獎成為當晚最大贏家，本屆再以專輯《GNX》以及和 SZA 合作的〈luther〉等作品入圍9項，其中包含了「年度製作」、「年度歌曲」、「年度專輯」等4大通類中的3項大獎，且都將對上女神卡卡、莎賓娜卡本特、Bad Bunny 等勁敵，而肯卓和卡卡目前都已累積 「年度專輯」五度提名且皆未曾獲獎，此次獎落誰家引人關注。
第68屆葛萊美入圍名單小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）和R&B才子Leon Thomas 獲6項提名位居第三。（圖／華納音樂提供）
莎賓娜卡本特在得知自己入圍6項大獎後，在社群上貼出一張手比愛心的照片並寫下「6項提名，我又驚又喜，充滿感激。感謝葛萊美！」而為《Kpop 獵魔女團》中的女團 HUNTR/X 主唱魯米（Rumi）一角獻聲的EJAE也在稍早受訪時，分享自己得知好消息的反應：「入圍一個就夠了，這已經是超乎所求且夠難達成了，但是天啊，獲得好幾個入圍簡直是太瘋狂了！我停止哭泣後，想著我現在是在做夢嗎？」
為角色米拉（Mira）獻聲的 Audrey Nuna 也表示當下有許多情緒湧現，除了純粹的喜悅以外，也相當震驚：「這段旅程對我們所有人來說有多麼漫長，同時感受到這段旅程的痛苦與有如雲霄飛車般起伏的情緒，一切都在同一瞬間湧上心頭。」第 68 屆葛萊美頒獎典禮將於美國時間 2026年2月1日於洛杉磯 Crypto.com 體育館舉行。
【第 68 屆葛萊美獎重點入圍名單】
年度製作 Record of the Year
Bad Bunny〈DtMF〉
莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）〈Manchild〉
多琪（Doechii） 〈Anxiety〉
怪奇比莉（Billie Eilish）〈WILDFLOWER〉
女神卡卡（Lady Gaga）〈Abracadabra〉
肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）、SZA〈luther〉
查普蘿恩 （Chappell Roan）〈The Subway〉
ROSÉ & 火星人布魯諾（Bruno Mars）〈APT.〉
年度專輯 Album of the Year
Bad Bunny《DeBÍ TiRAR MáS FOToS》
小賈斯汀（Justin Bieber）《SWAG》
莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Man's Best Friend》
Clipse, Pusha T & Malice《Let God Sort Em Out》
女神卡卡（Lady Gaga）《MAYHEM》
肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）《GNX》
Leon Thomas《MUTT》
造物主泰勒（Tyler, The Creator）《CHROMAKOPIA》
年度歌曲 Song of the Year
女神卡卡（Lady Gaga）〈Abracadabra〉
多琪（Doechii） 〈Anxiety〉
ROSÉ & 火星人布魯諾（Bruno Mars）〈APT.〉
Bad Bunny〈DtMF〉
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI〈Golden〉
肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）、SZA〈luther〉
莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）〈Manchild〉
怪奇比莉（Billie Eilish）〈WILDFLOWER〉
最佳新人 Best New Artist
奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）
KATSEYE
The Marías
艾狄森芮（ Addison Rae）
sombr
Leon Thomas
艾力克斯華倫（Alex Warren）
蘿菈楊（Lola Young）
最佳流行演出 Best Pop Solo Performance
小賈斯汀（Justin Bieber）〈DAISIES〉
莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）〈Manchild〉
女神卡卡（Lady Gaga）〈Disease〉
查普蘿恩 （Chappell Roan）〈The Subway〉
蘿菈楊（Lola Young）〈Messy〉
最佳流行重唱／團體演出 Best Pop Duo / Group Performance
辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo） & 亞莉安娜（Ariana Grande）〈Defying Gravity〉
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI〈Golden〉
KATSEYE〈Gabriela〉
ROSÉ & 火星人布魯諾（Bruno Mars）〈APT.〉
SZA、肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）〈30 For 30〉
最佳流行演唱專輯 Best Pop Vocal Album
小賈斯汀（Justin Bieber）《SWAG》
莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Man's Best Friend》
麥莉（Miley Cyrus）《Something Beautiful》
女神卡卡（Lady Gaga）《MAYHEM》
靈魂巨人泰迪（Teddy Swims）《I've Tried Everything But Therapy (Part 2) 》
【更多東森娛樂報導】
陶晶瑩挺范姜彥豐！批粿王「吃人夠夠」 揭求償目的
96萬YouTuber爆中國人在韓活摘器官 「37具遺體僅剩下半身」警方要查了
「台語情歌教父」張錦華驚傳離世 生前留下多首國歌級作品
其他人也在看
《Kpop獵魔女團》續集有望 最快推出時間曝光
【記者趙筱文／台北報導】《Kpop獵魔女團》今年6月上架後迅速在全球爆紅，不僅刷新Netflix原創動畫觀看紀錄，相關音樂也登上國際榜單。根據外媒爆料指出，索尼動畫已與Netflix洽談續集製作，目標於2029年推出，引發粉絲高度關注。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
葛萊美獎入圍名單出爐 肯卓克拉瑪9項提名成大贏家
（中央社紐約7日綜合外電報導）2026年葛萊美獎入圍名單今天出爐，今年2月一舉抱走5座獎項的饒舌歌手肯卓克拉瑪獲得9項提名，成為最大贏家。全球爆紅動畫電影「Kpop獵魔女團」熱門歌曲Golden也獲3項提名。中央社 ・ 9 小時前
葛萊美入圍！〈APT.〉、獵魔女團神曲獲多項提名 美媒：K-pop已成主流音樂
據外媒今天（11/8）報導，葛萊美獎公布入圍名單，今年風靡全球的K-pop歌曲，包括Rosé與Bruno Mars合作的〈APT.〉，以及《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉，均獲得多項提名。美國媒體評論，這是K-pop首度進入葛萊美的主要獎項，顯示其已被認定為主流音樂。太報 ・ 12 小時前
黃仁勳旋風訪台 魏哲家：他來要更多晶片
（中央社記者江明晏、張建中台北8日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳參與台積電運動會，對於兩人聊了什麼，台積電董事長魏哲家表示，黃仁勳想要更多晶片，至於數量多少則是「機密」。中央社 ・ 14 小時前
加密貨幣自助機亂象 加州罰業者數十萬元
近日，多家在便利商店、購物中心等公共場所設置的加密貨幣自助機營運商，被加州監管機構要求支付數十萬美元罰款。加州金融保護與...世界日報World Journal ・ 1 天前
《獵魔女團》神曲入圍葛萊美年度歌曲「魯米感到震驚」 與ROSÉ、Lady Gaga搶獎
動畫電影《Kpop 獵魔女團》中的夯曲〈Golden〉一舉拿下四項葛萊美獎提名，包括年度歌曲等重要獎項大獎。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 1 天前
周杰倫歡慶出道25周年！老婆昆凌「神回覆吐槽」網友全笑翻
周杰倫在2000年出道，一出道就掀起一陣「周氏旋風」，至今影響華語樂壇25年，沒有一個華人不會唱周杰倫的歌曲，6日他在社群分享出道25周年的感想，也感謝大批歌迷的一路相挺，沒想到意外釣出老婆昆凌留言，無情的吐槽笑翻網友們。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 1 天前