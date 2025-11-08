潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者

葛萊美入圍名單／肯卓克拉瑪9項大贏家 甜茶驚喜參戰贏面大

女神卡卡與肯卓克拉瑪將在葛萊美獎角逐年度製作。（圖／環球西洋）
女神卡卡與肯卓克拉瑪將在葛萊美獎角逐年度製作。（圖／環球西洋）

第68屆葛萊美入圍名單於台灣時間今（8）日凌晨揭曉，饒舌天王肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）獲9項提名成入圍大贏家，而流行天后女神卡卡（Lady Gaga）拿下7項入圍居次，拉丁天王Bad Bunny 、小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）和R&B才子Leon Thomas同獲6項提名位居第三。

另外，超人氣Netflix動畫《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）原聲帶和夯曲〈Golden〉獲得5項提名，睽違4年發行新專輯《SWAG》的流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）也拿下4項入圍。

肯卓克拉瑪在今年二月的葛萊美獎上，就以〈Not Like Us〉橫掃5項大獎成為當晚最大贏家，本屆再以專輯《GNX》以及和SZA合作的〈luther〉等作品入圍9項，其中包含了「年度製作」、「年度歌曲」、「年度專輯」等4大通類中的3項大獎，且都將對上女神卡卡、莎賓娜卡本特、Bad Bunny等勁敵，而肯卓和卡卡目前都已累積 「年度專輯」五度提名且皆未曾獲獎，此次獎落誰家引人關注。

莎賓娜卡本特在得知自己入圍6項大獎後，在社群上貼出一張手比愛心的照片並寫下「6項提名，我又驚又喜，充滿感激。感謝葛萊美」。

南韓女團BLACKPINK成員ROSÉ與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的熱門單曲〈APT.〉也有好成績，入圍三項大獎，包括年度製作、年度歌曲，以及最佳流行二人組/團體表演。

另外演員「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）憑藉去年在電影《巴布狄倫：搖滾詩人》參與原聲帶，首次獲得葛萊美獎提名。他入圍的獎項是「最佳影視媒體作品作曲專輯 」（Best Compilation Soundtrack for Visual Media）。在這項提名中，甜茶將與《F1電影》、《Kpop 獵魔女團》、《罪人》和《魔法壞女巫》等電影原聲帶一同競爭。其他被提名的作品都是以群星名義列出，只有甜茶是唯一一位以個人名義獲得提名的藝人，讓人好奇甜茶是否再拿下奧斯卡前可以先奪得葛萊美獎。

​​【第 68 屆葛萊美獎重點入圍名單】

年度製作 Record of the Year

  • Bad Bunny〈DtMF〉

  • 莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）〈Manchild〉

  • 多琪（Doechii） 〈Anxiety〉

  • 怪奇比莉（Billie Eilish）〈WILDFLOWER〉

  • 女神卡卡（Lady Gaga）〈Abracadabra〉

  • 肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）、SZA〈luther〉

  • 查普蘿恩 （Chappell Roan）〈The Subway〉

  • ROSÉ & 火星人布魯諾（Bruno Mars）〈APT.〉

年度專輯 Album of the Year

  • Bad Bunny《DeBÍ TiRAR MáS FOToS》

  • 小賈斯汀（Justin Bieber）《SWAG》

  • 莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Man's Best Friend》

  • Clipse, Pusha T & Malice《Let God Sort Em Out》

  • 女神卡卡（Lady Gaga）《MAYHEM》

  • 肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）《GNX》

  • Leon Thomas《MUTT》

  • 造物主泰勒（Tyler, The Creator）《CHROMAKOPIA》

年度歌曲 Song of the Year

  • 女神卡卡（Lady Gaga）〈Abracadabra〉

  • 多琪（Doechii） 〈Anxiety〉

  • ROSÉ & 火星人布魯諾（Bruno Mars）〈APT.〉

  • Bad Bunny〈DtMF〉

  • HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI〈Golden〉

  • 肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）、SZA〈luther〉

  • 莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）〈Manchild〉

  • 怪奇比莉（Billie Eilish）〈WILDFLOWER〉

最佳新人 Best New Artist

  • 奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）

  • KATSEYE

  • The Marías

  • 艾狄森芮（ Addison Rae）

  • sombr

  • Leon Thomas

  • 艾力克斯華倫（Alex Warren）

  • 蘿菈楊（Lola Young）

最佳流行演出 Best Pop Solo Performance

  • 小賈斯汀（Justin Bieber）〈DAISIES〉

  • 莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）〈Manchild〉

  • 女神卡卡（Lady Gaga）〈Disease〉

  • 查普蘿恩 （Chappell Roan）〈The Subway〉

  • 蘿菈楊（Lola Young）〈Messy〉

最佳流行重唱／團體演出 Best Pop Duo / Group Performance

  • 辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo） & 亞莉安娜（Ariana Grande）〈Defying Gravity〉

  • HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI〈Golden〉

  • KATSEYE〈Gabriela〉

  • ROSÉ & 火星人布魯諾（Bruno Mars）〈APT.〉

  • SZA、肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）〈30 For 30〉

最佳流行演唱專輯 Best Pop Vocal Album

  • 小賈斯汀（Justin Bieber）《SWAG》

  • 莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Man's Best Friend》

  • 麥莉（Miley Cyrus）《Something Beautiful》

  • 女神卡卡（Lady Gaga）《MAYHEM》

  • 靈魂巨人泰迪（Teddy Swims）《I've Tried Everything But Therapy (Part 2) 》

最佳影視媒體作品作曲專輯 Best Compilation Soundtrack for Visual Media

《巴布狄倫：搖滾詩人》

《F1電影》

《Kpop 獵魔女團》

《罪人》

《魔法壞女巫》

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導

