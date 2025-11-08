葛萊美入圍名單／肯卓克拉瑪9項大贏家 甜茶驚喜參戰贏面大
第68屆葛萊美入圍名單於台灣時間今（8）日凌晨揭曉，饒舌天王肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）獲9項提名成入圍大贏家，而流行天后女神卡卡（Lady Gaga）拿下7項入圍居次，拉丁天王Bad Bunny 、小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）和R&B才子Leon Thomas同獲6項提名位居第三。
另外，超人氣Netflix動畫《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）原聲帶和夯曲〈Golden〉獲得5項提名，睽違4年發行新專輯《SWAG》的流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）也拿下4項入圍。
肯卓克拉瑪在今年二月的葛萊美獎上，就以〈Not Like Us〉橫掃5項大獎成為當晚最大贏家，本屆再以專輯《GNX》以及和SZA合作的〈luther〉等作品入圍9項，其中包含了「年度製作」、「年度歌曲」、「年度專輯」等4大通類中的3項大獎，且都將對上女神卡卡、莎賓娜卡本特、Bad Bunny等勁敵，而肯卓和卡卡目前都已累積 「年度專輯」五度提名且皆未曾獲獎，此次獎落誰家引人關注。
莎賓娜卡本特在得知自己入圍6項大獎後，在社群上貼出一張手比愛心的照片並寫下「6項提名，我又驚又喜，充滿感激。感謝葛萊美」。
南韓女團BLACKPINK成員ROSÉ與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的熱門單曲〈APT.〉也有好成績，入圍三項大獎，包括年度製作、年度歌曲，以及最佳流行二人組/團體表演。
另外演員「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）憑藉去年在電影《巴布狄倫：搖滾詩人》參與原聲帶，首次獲得葛萊美獎提名。他入圍的獎項是「最佳影視媒體作品作曲專輯 」（Best Compilation Soundtrack for Visual Media）。在這項提名中，甜茶將與《F1電影》、《Kpop 獵魔女團》、《罪人》和《魔法壞女巫》等電影原聲帶一同競爭。其他被提名的作品都是以群星名義列出，只有甜茶是唯一一位以個人名義獲得提名的藝人，讓人好奇甜茶是否再拿下奧斯卡前可以先奪得葛萊美獎。
【第 68 屆葛萊美獎重點入圍名單】
年度製作 Record of the Year
Bad Bunny〈DtMF〉
莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）〈Manchild〉
多琪（Doechii） 〈Anxiety〉
怪奇比莉（Billie Eilish）〈WILDFLOWER〉
女神卡卡（Lady Gaga）〈Abracadabra〉
肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）、SZA〈luther〉
查普蘿恩 （Chappell Roan）〈The Subway〉
ROSÉ & 火星人布魯諾（Bruno Mars）〈APT.〉
年度專輯 Album of the Year
Bad Bunny《DeBÍ TiRAR MáS FOToS》
小賈斯汀（Justin Bieber）《SWAG》
莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Man's Best Friend》
Clipse, Pusha T & Malice《Let God Sort Em Out》
女神卡卡（Lady Gaga）《MAYHEM》
肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）《GNX》
Leon Thomas《MUTT》
造物主泰勒（Tyler, The Creator）《CHROMAKOPIA》
年度歌曲 Song of the Year
女神卡卡（Lady Gaga）〈Abracadabra〉
多琪（Doechii） 〈Anxiety〉
ROSÉ & 火星人布魯諾（Bruno Mars）〈APT.〉
Bad Bunny〈DtMF〉
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI〈Golden〉
肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）、SZA〈luther〉
莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）〈Manchild〉
怪奇比莉（Billie Eilish）〈WILDFLOWER〉
最佳新人 Best New Artist
奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）
KATSEYE
The Marías
艾狄森芮（ Addison Rae）
sombr
Leon Thomas
艾力克斯華倫（Alex Warren）
蘿菈楊（Lola Young）
最佳流行演出 Best Pop Solo Performance
小賈斯汀（Justin Bieber）〈DAISIES〉
莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）〈Manchild〉
女神卡卡（Lady Gaga）〈Disease〉
查普蘿恩 （Chappell Roan）〈The Subway〉
蘿菈楊（Lola Young）〈Messy〉
最佳流行重唱／團體演出 Best Pop Duo / Group Performance
辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo） & 亞莉安娜（Ariana Grande）〈Defying Gravity〉
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI〈Golden〉
KATSEYE〈Gabriela〉
ROSÉ & 火星人布魯諾（Bruno Mars）〈APT.〉
SZA、肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）〈30 For 30〉
最佳流行演唱專輯 Best Pop Vocal Album
小賈斯汀（Justin Bieber）《SWAG》
莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Man's Best Friend》
麥莉（Miley Cyrus）《Something Beautiful》
女神卡卡（Lady Gaga）《MAYHEM》
靈魂巨人泰迪（Teddy Swims）《I've Tried Everything But Therapy (Part 2) 》
最佳影視媒體作品作曲專輯 Best Compilation Soundtrack for Visual Media
《巴布狄倫：搖滾詩人》
《F1電影》
《Kpop 獵魔女團》
《罪人》
《魔法壞女巫》
