葛萊美入圍揭曉！ROSÉ《APT.》對尬《獵魔女團》他成大贏家

記者林汝珊／台北報導

第 68 屆葛萊美入圍名單於台灣時間今（8）日凌晨揭曉，由饒舌天王肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）獲 9 項提名成入圍大贏家，而流行天后女神卡卡（Lady Gaga）拿下 7 項入圍居次，人氣 Netflix 動畫《Kpop 獵魔女團》夯曲〈Golden〉更獲得 5 項提名，BLACKPINK成員ROSÉ與火星人布魯諾神曲《APT.》也入圍年度歌曲。

肯卓克拉瑪在今年二月的葛萊美獎上，就以〈Not Like Us〉橫掃 5 項大獎成為當晚最大贏家，本屆再以專輯《GNX》以及和 SZA 合作的〈luther〉等作品入圍 9 項，其中包含了「年度製作」、「年度歌曲」、「年度專輯」等 4 大通類中的 3 項大獎，且都將對上女神卡卡、莎賓娜卡本特、Bad Bunny 等勁敵，而肯卓和卡卡目前都已累積 「年度專輯」五度提名且皆未曾獲獎，此次獎落誰家引人關注。

莎賓娜卡本特在得知自己入圍 6 項大獎後，在社群上貼出一張手比愛心的照片並寫下「6 項提名，我又驚又喜，充滿感激。感謝葛萊美！」而為《Kpop 獵魔女團》中的女團 HUNTR/X 主唱魯米（Rumi）一角獻聲的 EJAE 也在稍早受訪時，分享自己得知好消息的反應：「入圍一個就夠了，這已經是超乎所求且夠難達成了，但是天啊，獲得好幾個入圍簡直是太瘋狂了！我停止哭泣後，想著我現在是在做夢嗎？」為角色米拉（Mira）獻聲的 Audrey Nuna 也表示當下有許多情緒湧現，除了純粹的喜悅以外，也相當震驚：「這段旅程對我們所有人來說有多麼漫長，同時感受到這段旅程的痛苦與有如雲霄飛車般起伏的情緒，一切都在同一瞬間湧上心頭。」第 68 屆葛萊美頒獎典禮將於美國時間 2026 年 2 月 1 號於洛杉磯 Crypto.com 體育館舉行。

