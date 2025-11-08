葛萊美入圍揭曉 ROSE女神卡卡搶年度歌曲

第68屆葛萊美獎在台灣時間8日公布入圍名單，由前一屆的大贏家肯卓克拉瑪再獲9項提名領跑，女神卡卡7項居次，莎賓娜卡本特和小賈斯汀等也有所斬獲，而傳唱全球的超人氣 Netflix 動畫《Kpop 獵魔女團》收下5項入圍，今年的大熱門曲目ROSE和火星人布魯諾合作的〈APT.〉也獲年度歌曲、年度製作以及最佳流行重唱／團體演出等3項入圍。

肯卓克拉瑪在今年2月的葛萊美獎上，就以〈Not Like Us〉橫掃5項大獎成為當晚最大贏家，本屆再以專輯《GNX》以及和SZA合作的〈luther〉等作品入圍9項，其中包含了「年度製作」、「年度歌曲」、「年度專輯」等4大通類中的 3 項大獎，且都將對上女神卡卡、莎賓娜卡本特、Bad Bunny 等勁敵，而肯卓和卡卡目前都已累積 「年度專輯」五度提名且皆未曾獲獎，此次獎落誰家引人關注。

為《Kpop 獵魔女團》中的女團HUNTR/X主唱魯米（Rumi）一角獻聲的EJAE，受訪時分享得知好消息的反應：「入圍一個就夠了，這已經是超乎所求且夠難達成了，但是天啊，獲得好幾個入圍簡直是太瘋狂了，我停止哭泣後，想著我現在是在做夢嗎？」頒獎典禮將於美國時間2026年2月1日於洛杉磯舉行。