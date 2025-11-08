葛萊美入圍曝！「APT.」「Golden」搶年度歌曲 大贏家是他
2026年葛萊美獎入圍名單正式揭曉。BLACKPINK成員ROSÉ與Bruno Mars合作的熱門單曲〈APT.〉獲得三項提名，而《Kpop獵魔女團》的神曲〈Golden〉也入圍四項大獎，兩首作品將與Lady Gaga等西洋天后共同角逐年度歌曲獎。饒舌天王肯卓克拉瑪以9項提名成為本屆大贏家，Lady Gaga則緊追在後獲得7項提名，壞痞兔和莎賓娜各自入圍6項獎項。
第68屆葛萊美獎入圍名單中，BLACKPINK成員ROSÉ與火星人布魯諾合唱的〈APT.〉成為焦點，獲得年度歌曲、年度製作及最佳流行組合三項提名。ROSÉ也因此成為首位入圍葛萊美的K-POP女歌手，創下韓流音樂的重要里程碑。另一方面，《Kpop獵魔女團》的熱門神曲〈Golden〉同樣表現亮眼，入圍年度歌曲、最佳流行組合、混音錄製等4大獎項，讓K-POP樂迷感到興奮不已。
在年度歌曲獎項的競爭中，這Lady Gaga的〈Abracadabra〉、多琪、壞痞兔、肯卓克拉瑪與詩莎、莎賓娜以及怪奇比莉等知名歌手都將共同角逐這個重要獎項，使得競爭更加激烈。肯卓克拉瑪的〈squabble up〉也是本屆備受矚目的作品之一，他以9項提名成為入圍數量最多的藝人。
Lady Gaga以7項提名緊追在肯卓克拉瑪之後，而壞痞兔和莎賓娜則各自獲得6項提名。第68屆葛萊美獎頒獎典禮將於2026年2月1日舉行，而這份令人驚艷的入圍名單已經在樂壇引起熱烈討論，各方期待這場音樂盛會的最終結果。
