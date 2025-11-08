葛萊美入圍！〈APT.〉、獵魔女團神曲獲多項提名 美媒：K-pop已成主流音樂
據外媒今天（11/8）報導，葛萊美獎公布入圍名單，今年風靡全球的K-pop歌曲，包括Rosé與Bruno Mars合作的〈APT.〉，以及《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉，均獲得多項提名。美國媒體評論，這是K-pop首度進入葛萊美的主要獎項，顯示其已被認定為主流音樂。
據韓媒《中央日報》報導，本月7日（美國時間），錄音學院（Recording Academy）公布第68屆葛萊美獎入圍名單，南韓女團BLACKPINK成員Rosé與美國歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的熱門歌曲〈APT.〉，一口氣獲得年度歌曲、年度製作及最佳流行組合三項提名。
Netflix的動畫《Kpop獵魔女團》原聲帶與主題曲〈Golden〉，則入圍年度歌曲等5個獎項，另外，南韓娛樂公司HYBE與美國唱片公司Geffen，合資推出的6人女團「KATSEYE」，獲得最佳新人獎的提名。
據悉，這是K-pop音樂首度進入葛萊美的一般類獎項（General Field），也就是最受矚目的年度歌曲、年度製作、年度專輯、年度新人等四大獎。
美國《洛杉磯時報》（LA Times）寫道：「2026年葛萊美獎，多位K-pop藝人獲提名主要獎項。」
該媒體分析：「自從防彈少年團（BTS）崛起以來，葛萊美對K-pop表現出興趣，但在主要獎項上一直未能突破，今年的入圍公布，顯示葛萊美將K-pop作為主流音樂的重要部分。」
美國《富比士》（Forbes）評論：「雖然K-pop在過去10年間，已成為全球風潮，但在音樂界最大盛事，卻未得到充分代表，今年首次有K-pop音樂人入圍主要獎項，〈APT.〉與〈Golden〉的提名具有歷史意義。」
英國媒體BBC指出：「取得驚人成功的女團BLACKPINK成員Rosé，成為第一位入圍葛萊美四大獎項的K-pop偶像。」
評論提到，葛萊美錄音學院的新會員，逐漸朝多元化組成前進，也讓葛萊美獎項越來越能反映音樂界的多樣性。
更多太報報導
男子自家花園挖泳池 挖出價值逾兩千萬黃金
敏感詞彙！日本高官對記者說「你長得像熊」 遭批評急道歉
地獄朝鮮從小扎根？韓幼童穿尿布補習 年吞萬顆聰明藥…拚當「醫科預備軍」
其他人也在看
葛萊美入圍曝！「APT.」「Golden」搶年度歌曲 大贏家是他
2026年葛萊美獎入圍名單揭曉，K-POP在西方音樂獎項創下新里程碑！BLACKPINK成員ROSÉ與Bruno Mars合作的〈APT.〉獲三項提名，成為首位入圍葛萊美的K-POP女歌手。《Kpop獵魔女團》神曲〈Golden〉也入圍四項大獎，將與Lady Gaga等天后爭奪年度歌曲獎。饒舌天王「肯卓克拉瑪」以9項提名稱霸，Lady Gaga、「壞痞兔」和「莎賓娜」緊追在後，讓樂迷引頸期盼頒獎典禮的到來！TVBS新聞網 ・ 14 小時前
陳零九閃兵副業也沒了！5年潮牌畫下句點 昔創年收千萬業績
這個潮牌創立於5年前，曾因陳零九的高人氣與設計團隊的巧思，在市場上建立穩定客群，年營業額一度突破千萬元。品牌團隊在最後一次公開貼文中感性寫下，「終於還是來到了最後一款」、「也或許有朝一日，我們也會以不同的面貌或形式再次出現。」並感謝老闆陳零九長期以來的信任...CTWANT ・ 22 小時前
TWICE攻占高雄！市府推「前夜祭、夜市優惠券」讓粉絲玩翻全城
韓國女團TWICE將於11月22、23日首度登上高雄世運主場館，舉辦出道十週年《TWICE太報 ・ 1 天前
葛萊美入圍名單揭曉！ROSÉ入圍3獎對決女神卡卡
第68屆葛萊美公布台灣時間8日入圍名單，由前一屆的大贏家肯卓克拉瑪再獲9項提名領跑，女神卡卡7項居次，莎賓娜卡本特和小賈斯汀等也有所斬獲，而傳唱全球的超人氣 Netflix 動畫《Kpop 獵魔女團》收下5項入圍，今年的大熱門曲目ROSÉ 和火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的〈APT.〉也獲3項入圍。中時新聞網 ・ 13 小時前
葛萊美入圍名單》ROSÉ對決獵魔女團 女神卡卡搶年度歌曲
第68 屆葛萊美入圍名單於台灣時間今天（8日）凌晨揭曉，令人驚奇的是，BLACKPINK的ROSÉ和火星人布魯諾Bruno Mars聯手發行的洗腦神曲《APT.》入圍年度歌曲、年度製作以及最佳流行重唱／團體演出，將與《Kpop 獵魔女團》的《Golden》、女神卡卡的《Abracadabra》搶奪年自由時報 ・ 15 小時前
葛萊美獎入圍名單出爐 肯卓克拉瑪9項提名成大贏家
（中央社紐約7日綜合外電報導）2026年葛萊美獎入圍名單今天出爐，今年2月一舉抱走5座獎項的饒舌歌手肯卓克拉瑪獲得9項提名，成為最大贏家。全球爆紅動畫電影「Kpop獵魔女團」熱門歌曲Golden也獲3項提名。中央社 ・ 9 小時前
葛萊美獎入圍名單出爐！ ROSÉ神曲〈APT.〉大戰《獵魔女團》〈Golden〉搶年度歌曲
第68屆葛萊美入圍名單於台灣時間今日（8日）凌晨揭曉，饒舌天王肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）以9項提名的亮眼成績成為本屆最大贏家。流行天后女神卡卡（Lady Gaga）以7項入圍緊追在後居次，而拉丁天王Bad Bunny、小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）以及R&B才子Leon Thomas則同獲6項提名位居第三。鏡報 ・ 12 小時前
開不了機就飛不了！英美多家航空祭新規 3C產品電量不足恐遭沒收禁登機
[Newtalk新聞] 今年多家航空對於 3C電子產品增加新規，英國《每日郵報》報導指出，英、美多家航空公司近期重申安全規定，旅客若在安檢時無法開啟手機、筆電或平板電腦，安檢人員有權將該裝置沒收。英國政府官網明確規定：「請確保電子設備在安檢時能正常開機，若無法啟動，將不被允許帶上飛機。」 據報導，包括英航（British Airways）、瑞安航空（Ryanair）、易捷航空（EasyJet）等航空公司均表示，乘客可攜帶電子產品登機，但須保持電量充足，以便在安檢時，示範裝置能運作。英航提醒，若裝置電量不足，應事先放入托運行李，並避免在轉機時耗盡電力，因部分機場充電插座有限。 同樣規範也適用於途易航空（TUI），該公司網站指出，凡攜帶可充電電子產品的乘客，須確保裝置在通過安檢時「電量充足、可開機」，這是英國與多國機場實施的新安全措施之一。若無法啟動設備，安檢人員可視為潛在安全風險，並予以沒收。 類似規定如日本國土交通省今年 7月也公布新的航空安全規範，自7月8日起，旅客在飛機上將被要求隨身放置並隨時監控行動電源（power bank），不得存放於頭頂置物櫃，以防止電池過熱或起火。 《日本新頭殼 ・ 14 小時前
林隆璇愛子驚傳頭部開刀！傷勢過重「瞞家人一周」入院治療現況曝
資深音樂人林隆璇的愛子林亭翰深耕演藝事業多年，能唱能演才華備受矚目。未料，林亭翰近日驚傳緊急動頭部手術，因傷勢太嚴重、怕家人擔心，他甚至瞞著爸媽入住醫院，開刀拿出血塊。鏡報 ・ 15 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 1 天前
周杰倫歡慶出道25周年！老婆昆凌「神回覆吐槽」網友全笑翻
周杰倫在2000年出道，一出道就掀起一陣「周氏旋風」，至今影響華語樂壇25年，沒有一個華人不會唱周杰倫的歌曲，6日他在社群分享出道25周年的感想，也感謝大批歌迷的一路相挺，沒想到意外釣出老婆昆凌留言，無情的吐槽笑翻網友們。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網紅「土夫婦」被指雙胞胎？網建驗DNA結果曝！
國際中心／李筱舲報導中國廣東一對長相神似雙胞胎的夫妻，兩人在社交平台上分享同框影片後引發話題，影片中，這對夫妻特意穿上一模一樣的服裝，連髮型也幾乎相似，跳著可愛滑稽的舞蹈，還特意在影片中打上「誰是老公？誰是老婆？」文字，網友們看了都驚訝表示根本是雙胞胎吧，甚至有網友請他們去驗DNA，確認雙方是不是彼此失散多年的家人。民視 ・ 1 天前