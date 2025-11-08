葛萊美入圍！〈APT.〉、獵魔女團神曲獲多項提名 美媒：K-pop已成主流音樂

ROSÉ（左）與火星人布魯諾聯手發行的單曲〈APT.〉。華納音樂國際部提供



據外媒今天（11/8）報導，葛萊美獎公布入圍名單，今年風靡全球的K-pop歌曲，包括Rosé與Bruno Mars合作的〈APT.〉，以及《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉，均獲得多項提名。美國媒體評論，這是K-pop首度進入葛萊美的主要獎項，顯示其已被認定為主流音樂。

據韓媒《中央日報》報導，本月7日（美國時間），錄音學院（Recording Academy）公布第68屆葛萊美獎入圍名單，南韓女團BLACKPINK成員Rosé與美國歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的熱門歌曲〈APT.〉，一口氣獲得年度歌曲、年度製作及最佳流行組合三項提名。

Netflix的動畫《Kpop獵魔女團》原聲帶與主題曲〈Golden〉，則入圍年度歌曲等5個獎項，另外，南韓娛樂公司HYBE與美國唱片公司Geffen，合資推出的6人女團「KATSEYE」，獲得最佳新人獎的提名。

據悉，這是K-pop音樂首度進入葛萊美的一般類獎項（General Field），也就是最受矚目的年度歌曲、年度製作、年度專輯、年度新人等四大獎。

美國《洛杉磯時報》（LA Times）寫道：「2026年葛萊美獎，多位K-pop藝人獲提名主要獎項。」

該媒體分析：「自從防彈少年團（BTS）崛起以來，葛萊美對K-pop表現出興趣，但在主要獎項上一直未能突破，今年的入圍公布，顯示葛萊美將K-pop作為主流音樂的重要部分。」

美國《富比士》（Forbes）評論：「雖然K-pop在過去10年間，已成為全球風潮，但在音樂界最大盛事，卻未得到充分代表，今年首次有K-pop音樂人入圍主要獎項，〈APT.〉與〈Golden〉的提名具有歷史意義。」

英國媒體BBC指出：「取得驚人成功的女團BLACKPINK成員Rosé，成為第一位入圍葛萊美四大獎項的K-pop偶像。」

評論提到，葛萊美錄音學院的新會員，逐漸朝多元化組成前進，也讓葛萊美獎項越來越能反映音樂界的多樣性。

