葛萊美完整名單／怪奇比莉3度獲年度歌曲創紀錄 Rosé入圍3項卻鎩羽而歸
第68屆葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮1日在美國加州洛杉磯登場，波多黎各天王Bad Bunny（壞痞兔）拿下年度專輯獎，成為拉丁歌手史上第一人，怪奇比莉（Billie Eilish）則靠著〈Wildflower〉第3度獎奪下「年度歌曲」獎，創下該獎項最高紀錄，「饒舌天王」肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）則橫掃「年度製作」、「最佳饒舌專輯」等大獎，成為本屆最大贏家。眾所矚目BLACKPINK成員Rosé此次以〈APT.〉入圍3項大獎卻鎩羽而歸，也讓歌迷感到相當惋惜。
第68屆葛萊美獎完整得獎名單：
年度最佳歌曲（Song of the Year）
Billie Eilish—〈Wildflower〉
年度最佳專輯（Album of the Year）
Bad Bunny—《Debí Tirar Más Fotos》
年度製作（Record of the Year）
Kendrick Lamar 與 SZA—〈Luther〉
最佳新人（New Best Artist）
Olivia Dean
年度非古典類製作人（Producer of the Year, Non-Classical）
Cirkut
年度非古典類作詞作曲人獎（Producer of the Year, Non-Classical）
Amy Allen
最佳流行個人演出（Best Pop Solo Performance）
Lola Young—〈Messy〉
最佳流行組合／團體演出（Best Pop Duo/Group Performance）
Cynthia Erivo 與 Ariana Grande—〈Defying Gravity〉
最佳流行演唱專輯（Best Pop Vocal Album）
Lady Gaga—《Mayhem》
最佳電子舞曲製作（Best Dance Electronic Recording）
Tam Impala—〈End of Summer〉
最佳流行舞曲製作（Best Dance Pop Song Recording）
Lady Gaga—〈Abracadabra〉
最佳舞曲／電子專輯（Best Dance/Electric Album）
FKA twigs—《Eusexua》
最佳混音錄音製作（Best Remixed Recording）
Lady Gaga 與 Gesaffelstein—〈Abracadabra〉（Gesaffelstein Remix）
最佳搖滾表演（Best Hard Rock Performance）
Yungblud、Nuno Bettencourt 與 Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II—〈Changes〉（現場演出）
最佳金屬樂表演（Best Metal Performance）
Turnstile—〈Birds〉
最佳搖滾歌曲（Best Rock Song）
Nine Inch Nails—〈As Alive As You Need Me to Be〉
最佳搖滾專輯（Best Rock Album）
Never Enough—《Turnstile》
最佳另類音樂演出（Best Alternative Music Performance）
The Cure—〈Alone〉
最佳另類音樂專輯（Best Alternative Music Album）
The Cure—《Songs of a Lost World》
最佳 R＆B 表演（Best R&B Performance）
Kehlani—〈Folded〉
最佳傳統 R＆B 表演（Best Traditional R&B Performance）
Leon Thomas—〈Vibes Don't Lie〉
最佳 R＆B 歌曲（Best R&B Song）
Kehlani—〈Folded〉
最佳 R＆B 專輯（Best R&B Album）
Leon Thomas—《Mutt》
最佳饒舌表演（Best Rap Performance）
Clipse、Kendrick Lamar、Pusha T & Malice—〈Chains & Whips〉
最佳旋律饒舌表演（Best Melodic Rap Performance）
Kendrick Lamar 與 SZA—〈Luther〉
最佳饒舌歌曲（Best Rap Song）
Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay—〈TV Off〉
最佳饒舌專輯（Best Rap Album）
Kendick Lamar—《GNX》
最佳爵士表演（Best Jazz Performance）
Chick Corea、Christian McBride 與 Brian Blade—〈Windows〉
最佳爵士演唱專輯（Best Jazz Vocal Album）
Samara Joy—《Portrait》
最佳傳統流行專輯（Best Traditional Pop Album）
Laufey—《A Matter of Time》
最佳鄉村個人演出（Best Country Solo Performance）
Chris Stapleton—〈Bad as I Used to Be〉（電影《F1》配樂）
最佳鄉村歌曲（Best Country Song）
Tyler Childers—〈Bitin' List〉
最佳傳統鄉村專輯（Best Traditional Country Album）
Zach Top—《Ain't in It for My Health》
最佳現代鄉村專輯（Best Contemporary Country Album）
Jelly Roll—《Beautifully Broken》
最佳拉丁流行專輯（Best Latin Pop Album）
Natalia Lafourcade—《Cancionera》
最佳拉丁搖滾或另類專輯（Best Latin Rock or Alternative Album）
CA7RIEL & Paco Amoroso—《PAPOTA》
最佳墨西哥音樂專輯（Best Mexican Music Album）
Carín León—《Palabra De To’s (Seca)》
最佳熱帶拉丁專輯（Best Tropical Latin Album）
Gloria Estefan—《Raíces》
最佳全球音樂作品（Best Global Music Performance）
Bad Bunny —〈EoO〉
最佳非洲音樂作品（Best African Music Performance）
Tyla—〈Push 2 Start〉
最佳全球音樂專輯（Best Global Music Album）
Caetano Veloso、Maria Bethânia—《Caetano e Bethânia Ao Vivo》
最佳雷鬼專輯（Best Reggae Album）
Keznamdi —《BLXXD & FYAH》
最佳視覺媒體合輯配樂（Best Compilation Soundtrack for Visual Media）
多位創作者—《罪人》
最佳視覺媒體原創配樂專輯（Best Score Soundtrack for Visual Media）
Ludwig Göransson—《罪人》
最佳電玩及互動媒體原創配樂專輯（Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media）
Austin Wintory—《馭劍馳海》
最佳視覺媒體原創歌曲（Best Song Written for Visual Media）
〈Golden〉—出自《Kpop 獵魔女團》
最佳音樂錄影帶（Best Music Video）
Doechii《Anxiety》—導演 James Mackel、監製 Pablo Feldman、Jolene Mendes & Sophia Sabella
最佳音樂電影（Best Music Film）
John Williams《Music by John Williams》—導演 Laurent Bouzereau、監製 Sara Bernstein、Laurent Bouzereau、Justin Falvey、Darryl Frank、Brian Grazer、Ron Howard、Meredith Kaulfers、Kathleen Kennedy、Frank Marshall、Steven Spielberg & Justin Wilkes
最佳專輯包裝設計（Best Recording Package）
《Chromakopia》 — Shaun Llewellyn & Luis「Panch」Perez，藝術總監 Tyler, the Creator
