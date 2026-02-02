葛萊美得獎名單揭曉！肯卓克拉瑪抱回5項大獎寫紀錄

肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）成第68屆葛萊美獎最大贏家。（圖／環球音樂提供）





第68屆葛萊美頒獎典禮於台灣時間今（2日）中午圓滿落幕，本屆入圍9項的肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）最終抱回5座大獎，不僅是最大贏家，更讓他生涯累積27座獎項，成為葛萊美史上獲獎最多的饒舌歌手。近期美國移民政策議題持續延燒，典禮中許多歌手如小賈斯汀（Justin Bieber）、瓊妮蜜雪兒（Joni Mitchell）等，都在身上別著「ICE OUT」的徽章，而本屆獲獎者如 Bad Bunny、怪奇比莉（Billie Eilish）、奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）等人，也都在致詞時為議題與移民者發聲。

廣告 廣告

為《Kpop 獵魔女團》中的女團 HUNTR/X 主唱魯米（Rumi）一角獻聲的 EJAE 在拿到「最佳視覺媒體歌曲 」後，感性表示：「我以身為韓國人為傲。從小到大，人們甚至不知道韓國在哪裡，或是韓國是個什麼樣國家。而現在能聽到〈Golden〉這首歌在世界各地的角落被傳唱，看著大家逐字逐句地唱著韓文歌詞，這簡直不可思議！」本屆大贏家肯卓克拉瑪抱回「年度製作」和「最佳饒舌專輯」等5項大獎，他在致詞時說到自己不善言詞，但已經透過音樂來表達自己，他表示：「能站在這裡是一種榮耀。嘻哈文化將永存於此，我們將與這份文化並肩同行。」

結束日本巡演的女神卡卡在拿下「最佳流行演唱專輯」時激動表示：「我從我還是一個小女孩時就一直在做音樂，而每一次我來到這裡，我都覺得我需要打自己一拳。」她也鼓勵所有女性創作者要忠於自己的聲音，「我知道有時候當妳在錄音室裡，身邊都是一群男生時，可能會很不容易。所以我希望妳一定要傾聽自己的聲音，並且永遠為妳的創意與歌曲而戰，也為自己而戰。」卡卡也在本屆帶來〈Abracadabra〉搖滾版演出，頭上頂著宛如鳥籠的頭飾，身穿紅色毛絨上衣配上黑色窄裙，以獨特近距離鏡位拍攝並持續切換鏡頭，展現女神卡卡零死角的表演藝術。

怪奇比莉拿下「年度歌曲」致詞時，先是回應了目前美國的社會現況：「儘管我內心充滿感激，我老實說我覺得現在唯一需要說的就是『在被偷走的土地上，沒有人是非法的。』」她接著補充：「現在真的很難知道該說或該做什麼。我只是覺得在這個空間裡，我充滿希望，我們需要持續祈禱、發聲與抗議。我們的聲音真的很重要，人民也很重要。」

從去年開始人氣在全球暴漲的倫敦創作女聲奧莉維亞迪恩，不負眾望拿下「最佳新人」，她感性向這十年來一路幫助她的經紀人道謝：「我從來沒有想像過自己真的能站在這裡，更不用說獲得提名了，所以真的非常感謝大家！一個藝人在沒有團隊的幫助下，他什麼都不是。」她接著說道：「我能站在這裡是因為我是移民者的後代，否則我不可能有今天。我是『勇氣』所孕育出的成果，而我認為那些人值得被大家歌頌。如果沒有彼此，我們什麼都不是。」

表演部分，超人氣甜心天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）獻唱大熱單曲〈Manchild〉，以機場作為演出背景，莎賓娜身穿白色貼身短褲裝搭配機長帽，與舞群在行李輸送帶上穿梭，舞群由西裝筆挺的上班族、太空人到醫療人員等形形色色的旅客組成，中間一段更以宛如機長廣播的形式演唱，細節滿滿。

小賈斯汀去年無預警發行兩張專輯《SWAG》和《SWAG II》，近年鮮少公開表演的他，在官方公布將擔任演出嘉賓時即引發話題，在典禮中他以極簡的樂器配置獻唱歌曲〈YUKON〉，在台上裸著上身並搭配短褲，展現居家的一面，演出期間鏡頭時不時帶到在台下的老婆海莉（Hailey Bieber）甜笑望著老公的模樣，氣氛甜蜜溫馨。

最佳新人演出環節各有特色，其中國際女團 KATSEYE 演出〈Gnarly〉時全員以軍綠色與黃黑線條相間的服裝從停車場開唱，一路穿梭後台化妝間，最後登上場內舞台，以整齊劃一、強而有力的舞蹈驚豔四座。Leon Thomas則接著以精湛的彈唱實力獻唱〈Mutt〉，當晚他也抱回「最佳節奏藍調專輯」、「最佳傳統節奏藍調演出」獎項。

近期因身心狀況暫別舞台的蘿菈楊（Lola Young），以鋼琴自彈自唱帶來去年席捲各大短影音平台的〈Messy〉，以渾厚而情感豐沛的嗓音聲入人心，隨後也以此曲拿下「最佳流行演出」，成為她生涯首座葛萊美獎。本屆新人獎得主奧莉維亞迪恩則以一襲閃亮的紅色短裙亮相，獻唱告示牌排行熱曲〈Man I Need〉，她悠揚的長捲髮在微風中飄動，搭配管樂器伴奏，舉手投足散發優雅自信。

唱片公司環球音樂預計於 月6日至3月6日展開「環球新春音樂祭 馬年奔向好聲音」實體專輯活動，凡於期間內在誠品、五大唱片、佳佳唱片購買活動指定專輯任3張或指定黑膠1張，即贈限量贈品「飄帶掛扣」1 個，多張葛萊美入圍專輯包含莎賓娜卡本特《Man's Best Friend》、小賈斯汀《我的態度》（SWAG）和女神卡卡（Lady Gaga）《狂亂》（MAYHEM）等皆有參與活動，活動詳細辦法將於近日公佈於「環球音樂 西洋」臉書粉絲專頁。

​​第68屆葛萊美獎（Grammy Awards）重點得獎名單

年度製作 Record of the Year

肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）、SZA〈luther〉

年度專輯 Album of the Year

Bad Bunny《DeBÍ TiRAR MáS FOToS》

年度歌曲 Song of the Year

怪奇比莉（Billie Eilish）〈WILDFLOWER〉

最佳新人 Best New Artist

奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）

最佳流行演出 Best Pop Solo Performance

蘿菈楊（Lola Young）〈Messy〉

最佳流行重唱／團體演出 Best Pop Duo / Group Performance

辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo） & 亞莉安娜（Ariana Grande）〈Defying Gravity〉

最佳流行演唱專輯 Best Pop Vocal Album

女神卡卡（Lady Gaga）《狂亂》（MAYHEM）

最佳舞曲／電子專輯 Best Dance/Electronic Album

小枝女孩（FKA Twigs）《Eusexua》

最佳流行舞曲錄製 Best Dance Pop Recording

女神卡卡〈Abracadabra〉

最佳節奏藍調專輯 Best R&B Album

Leon Thomas《Mutt》

最佳流行拉丁專輯 Best Latin pop album

Natalia Lafourcade《Cancionera》

最佳拉丁都市專輯 Best Música Urbana Album

Bad Bunny《DeBÍ TiRAR MáS FOToS》

最佳搖滾專輯 Best Rock Album

Turnstile《NEVER ENOUGH》

最佳饒舌專輯 Best Rap Album

肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）《GNX》

最佳視覺媒體歌曲 Best Song Written for Visual Media

HUNTR/X 〈Golden (From K-Pop Demon Hunters)〉



【更多東森娛樂報導】

●女星服刑4年！曝18人擠牢房「解決生理需求」靠2招

●10億身家女星再婚前夫！使出「陰柔功」性愛次數暴增

●疑遭仙人跳！方順吉公開報案證明單 再發不自殺聲明

