葛萊美即時得獎名單／怪奇比莉三度抱回年度歌曲！Lady Gaga三獎入袋

2026葛萊美獎舉行頒獎典禮，波多黎各歌手Bad Bunny以《Debí Tirar Más Fotos》榮獲年度專輯，成為首位以西班牙語專輯奪得該獎的歌手，他也另外抱回最佳全球音樂表演獎、最佳拉丁都會專輯共三獎。

饒舌歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）今年再抱回五項大獎，包括年度製作、最佳饒舌專輯、最佳饒舌歌曲、最佳饒舌／演唱對唱、最佳饒舌表演，得獎數來到27座，超越Jay-Z的25座以及肯伊威斯特的24座，成為葛萊美史上獲獎最多的嘻哈歌手。

怪奇比莉（Billie Eilish）以《Wildflower》 榮獲年度歌曲，也是繼《bad guy》、《What Was I Made For?》後，她第三度抱回該獎。女神卡卡（Lady Gaga）也橫掃多項大獎，如最佳流行專輯、最佳舞曲流行錄音、最佳混音唱片；Lola Young突破多位強敵，抱回最佳流行個人表演 《Messy》；最佳新人則為Olivia Dean。

2026葛萊美獎得獎名單

年度專輯 《DeBÍ TiRAR MáS FOToS》Bad Bunny

年度歌曲 《Wildflower》怪奇比莉

年度製作 《Luther》肯卓克拉瑪 With SZA

最佳新人 Olivia Dean

最佳流行專輯 《Mayhem》Lady Gaga

最佳流行個人表演 《Messy》Lola Young

最佳流行組合／團體表演 Cynthia Erivo & Ariana Grande《Defying Gravity》

最佳舞曲流行錄音 《Abracadabra》Lady Gaga

最佳舞曲／電子專輯 《Eusexua》FKA Twigs

最佳混音唱片 《Abracadabra》Lady Gaga

最佳饒舌表演 《Chains & Whips》Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams

最佳饒舌／演唱對唱 《Luther》肯卓克拉瑪 With SZA

最佳饒舌歌曲 《TV Off》肯卓克拉瑪 Featuring Lefty Gunplay

最佳饒舌專輯 《GNX》肯卓克拉瑪

最佳拉丁都會專輯 《DeBÍ TiRAR MáS FOToS》Bad Bunny

最佳全球音樂表演獎 Bad Bunny《EoO》

最佳影視歌曲 《Golden》Kpop 獵魔女團

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導