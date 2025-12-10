葛萊美提名歌手驚傳遭刺殺身亡！行兇者竟是31歲兒

〔記者許世穎／綜合報導〕獲葛萊美提名的跨界歌手朱比利恩特賽克斯(Jubilant Sykes)8日晚間在加州聖塔莫尼卡住所遇刺身亡，享壽71歲。警方表示，涉嫌行凶者正是他的31歲兒子米卡賽克斯，目前已被拘捕。

警方指出，當晚約9時20分接獲住家內報案，指稱「正發生襲擊事件」，警員抵達後在報案人指引下進入屋內，發現一名成年男子倒臥地上、傷勢明顯。聖塔莫尼卡警方表示，該名男子即為朱比利恩特賽克斯，救護人員到場後確認他已當場身亡。

廣告 廣告

嫌犯米卡當時就在住處內，被警方平和逮捕，現依涉嫌謀殺遭到拘押。警方透露，現場亦查獲疑似凶器的刀械，案件已送交洛杉磯郡地方檢察官辦公室評估後續偵辦。

朱比利恩特出生於洛杉磯，自幼便展現音樂天賦，早年以童聲演唱，後來在加州州立大學富勒頓分校接觸古典聲樂，開啟他的音樂生涯。他曾登上大都會歌劇院、柏林德意志歌劇院、卡內基音樂廳、甘迺迪中心、倫敦巴比肯中心、阿波羅劇院、好萊塢露天劇場與紐奧良爵士音樂節等國際舞台。

他以在2009年錄製李奧納德伯恩斯坦作品《Mass》中的「祭司」角色聲名大噪，並因此獲得葛萊美提名。生前受訪時談及莫札特《費加洛的婚禮》演繹方式，他曾表示，自己偏好更內斂、帶著陰鬱的詮釋，而非過度張揚的表演。除音樂外，他也曾參與電影演出，包括《Freedom》、《深入絕地》等作品。

【看原文連結】

更多自由時報報導

11歲爆紅成童星 「果果」葉子誠驚爆過世得年25歲

（獨家）女兒被爆淪小三 前主播吳中純怒斥抹黑

小薰遭爆欠牙醫14萬治療費！總說「下次會付」 經紀人回應了

川普被中國擺一道！黃仁勳早說H200晶片「北京沒興趣」外媒曝輝達面臨2種選擇

