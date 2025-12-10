葛萊美提名歌手Jubilant Sykes在家遭刺殺身亡 兒子已被逮補

Jubilant Sykes（右）在家中身亡。翻攝Instagram @jubilantsykes

曾獲葛萊美獎提名的美國世界級男中音歌唱家Jubilant Sykes，驚傳於美國時間 12 月 8 日晚間在加州聖塔莫尼卡的家中遭刺身亡，享壽 71 歲。聖塔莫尼卡警方已逮捕涉嫌謀殺的死者 31 歲親生兒子Micah Sykes，這起天倫悲劇震驚了美國藝術界。

世界級男中音家中遇襲當場身亡

根據多家歐美媒體報導，聖塔莫尼卡警方在 12 月 8 日晚間 9 點 20 分左右接獲報案，趕抵賽克斯住家後，發現 71 歲的Jubilant Sykes身受多處刀傷，傷勢嚴重，第一批救援人員隨即宣布他當場死亡。

Jubilant Sykes享壽71歲。翻攝FOX 11 Los Angeles YouTube

嫌犯為親生兒子已被逮捕

警方隨後發布聲明指出，嫌疑人為死者的兒子Micah Sykes，他當時在案發現場，並已「平安無事地被拘留」。Micah Sykes因涉嫌謀殺罪被登記。有報導提及Micah Sykes有精神疾病病史，但案發動機仍在調查中，全案已移交洛杉磯郡檢察官辦公室處理。

葛萊美提名肯定 藝術生涯輝煌

Jubilant Sykes是備受推崇的男中音歌唱家，他以獨特的跨界風格聞名，將古典聲樂訓練與福音、爵士和民謠等元素完美融合。他曾因參與指揮家 Marin Alsop 錄製的Leonard Bernstein《彌撒》（Mass）專輯，獲得 2010 年葛萊美獎「最佳古典專輯」提名。

足跡遍布全球頂級藝術殿堂

賽克斯的職業生涯足跡遍布全球頂級場館，包括紐約大都會歌劇院、卡內基音樂廳、柏林德意志歌劇院以及好萊塢露天劇場等。他也曾與許多世界頂尖的交響樂團及藝術家合作，例如與吉他名家 Christopher Parkening 的合作備受讚譽。



