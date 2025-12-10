葛萊美提名男高音慘死家中！ 遇害內幕曝光：兇手竟是他兒子

美國知名葛萊美獎提名男高音歌手朱比蘭特（左）遭刺殺身亡，其31歲的兒子米卡．賽克斯在命案現場遭警方逮捕。（圖／達志／美聯社、紐約郵報、Instagram／@jubilantsykes）

美國知名葛萊美獎提名男高音歌手朱比蘭特．賽克斯（Jubilant Sykes）於12月8日晚間在加州聖塔莫尼卡的自宅內遭刺殺身亡，享壽71歲。涉嫌犯案者為其31歲的兒子米卡．賽克斯（Micah Sykes），目前已被警方拘捕。

朱比蘭特與兒子米卡合照。（圖／Instagram／@jubilantsykes）

根據《KABC電視台》與《紐約郵報》的綜合報導，警方表示，案發當晚約晚間9點19分，朱比蘭特的妻子親自撥打911報案，稱親眼目睹家中兒子對丈夫施暴。事發地點位於聖塔莫尼卡皮科社區德拉瓦大道（Delaware Avenue）與第18街附近。

執法人員抵達現場後，在住宅內發現朱比蘭特身受多處嚴重刀傷，聖塔莫尼卡消防單位人員隨即宣告其死亡。警方當場在屋內逮捕其子米卡，並在隔日聲明中指出，將以殺人罪名移送洛杉磯郡地檢署審查起訴。

聖塔莫尼卡警方中尉劉易斯．吉爾摩（Lewis Gilmour）指出，初步調查結果顯示，這是一件發生於家中的單一事件，社區大眾並無安全威脅。他並補充表示，嫌犯米卡過去有精神健康問題紀錄，目前已配合調查。

一名居住於朱比蘭特家產所屬單位內長達20年的房客透露，雖然朱比蘭特個性溫和、與人無爭，但其子米卡行為時常異常。他指出，米卡長期居住於車庫內，有時播放大聲音樂，並曾在街上睡覺。「我曾聽說他可能有服藥問題，但實際看起來更像是精神方面出了狀況，」該鄰居說。他也透露，朱比蘭特曾主動告知他要注意兒子的狀況。

朱比蘭特．賽克斯是一位舉世聞名的男高音，生於洛杉磯，自少年時期即展露音樂天賦。學生時期加入男童合唱團後，音樂之路漸趨明確。他曾與多位國際知名音樂家合作，包括吉他演奏家克里斯多福．帕克寧（Christopher Parkening），並於卡內基音樂廳、大都會歌劇院、柏林德意志歌劇院、倫敦巴比肯中心、好萊塢露天音樂堂等頂尖舞台演出。

2009年，他擔任倫納德．伯恩斯坦〈彌撒曲〉（Mass）錄音版本中的主唱者，該作品由馬林．艾索普（Marin Alsop）指揮、與摩根州立大學合唱團及巴爾的摩交響樂團共同演出，並獲葛萊美獎提名。

除了在世界各地演出，朱比蘭特也從未忘本，始終與家鄉社區保持緊密聯繫。聖塔莫尼卡的加略山浸信會（Calvary Baptist Church）成員潘姆．佛布斯．克雷頓（Pam Forbes Clayton）表示，這起事件讓整個教會社群悲痛萬分。「他無論身在何處，總會回到這個教會演唱，」她說。

朱比蘭特與妻子育有多名子女，曾帶著孩子們一同參加教會活動。克雷頓也透露，朱比蘭特之妻目前仍主持查經班，深受信眾喜愛。目前案件仍在進一步調查中，警方呼籲知情人士聯絡聖塔莫尼卡警方，協助釐清案情。

長期住在朱比蘭特名下出租單位的房客接受媒體訪問，描述嫌犯行為異常，社區居民感到震驚。（圖／翻攝自X，@ABC7）

