葛萊美歌手Jubilant Sykes遭刺殺身亡 兒子涉謀殺遭捕

Jubilant Sykes遭刺殺身亡。（圖／翻攝自YouTube）

美國歌劇演唱家朱比利恩特賽克斯（Jubilant Sykes）驚傳身亡，8日在聖塔莫尼卡家中被他的兒子刺死，享壽71歲。

當地警方於8日晚上9時20分接到報案電話，稱「正在發生襲擊事件」，警方聲明中指出：「警員迅速抵達，並聯繫了報案人，報案人引導警員進入家中。在住宅內，警員發現了一名成年男性，即71歲的朱比利恩特賽克斯，他身受與刀傷相符的嚴重傷害。」被判定當場死亡。

至於嫌犯為死者的兒子、31歲的米卡賽克斯（Micah Sykes），他在住處內被發現，因涉嫌謀殺遭逮捕，過程中情緒相當平和。

朱比利恩特賽克斯在洛杉磯長大，為男高音的他曾在大都會歌劇院、卡內基音樂廳、甘迺迪中心、阿波羅劇院、好萊塢露天劇場多個知名場館演出，2010年因參與作曲家李奧納德伯恩斯坦（Leonard Bernstein）的古典專輯《Mass》而獲得葛萊美獎提名。他也是一名演員，參演作品包括彼得考森斯（Peter Cousens）的電影《Freedom》、麥特格林（Matt Green）的《The Descent》。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導