葛萊美獎入圍名單出爐！ ROSÉ神曲〈APT.〉大戰《獵魔女團》〈Golden〉搶年度歌曲
第68屆葛萊美入圍名單於台灣時間今日（8日）凌晨揭曉，饒舌天王肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）以9項提名的亮眼成績成為本屆最大贏家。流行天后女神卡卡（Lady Gaga）以7項入圍緊追在後居次，而拉丁天王Bad Bunny、小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）以及R&B才子Leon Thomas則同獲6項提名位居第三。
兩大天王天后 四通類廝殺
肯卓克拉瑪本次以專輯《GNX》以及和SZA合作的〈luther〉等作品入圍，囊括了「年度製作」、「年度歌曲」、「年度專輯」等四大通類中的三項大獎，展現出強勁的得獎氣勢。不過，這三項大獎都將對上女神卡卡、莎賓娜卡本特、Bad Bunny等勁敵，競爭十分激烈。
值得關注的是，肯卓克拉瑪和女神卡卡兩位頂級藝人目前都已累積五度提名「年度專輯」，但卻都尚未獲獎。此次他們將再次正面對決，究竟獎落誰家，能否打破「年度專輯」的魔咒，成為本屆頒獎典禮最引人關注的焦點之一。
莎賓娜卡本特入圍 6項動畫神曲獲五提
除了天王天后外，新生代勢力也表現亮眼。超人氣Netflix動畫《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）的原聲帶和夯曲〈Golden〉共獲得5項提名，聲勢驚人。睽違四年發行新專輯《SWAG》的流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）也拿下4項入圍。
南韓女團BLACKPINK成員ROSÉ憑藉與流行天王火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的熱門單曲〈APT.〉入圍「年度歌曲」，成為本屆最受矚目的亞洲代表之一。與〈APT.〉爭奪同獎項的勁敵，則是同樣具有強大韓流基因的Netflix原創動畫《Kpop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）主題曲〈Golden〉。
韓流內戰燒進葛萊美
這首由虛擬女團HUNTR/X演唱的歌曲，以強烈的節奏與融合韓流元素的電子製作獲得好評，一舉成為今年討論度最高的影視音樂之一，使這場「真實韓流偶像」與「虛擬Kpop勢力」的競爭成為本屆葛萊美獎的熱門話題。
為《Kpop 獵魔女團》女團 HUNTR/X主唱魯米（Rumi）獻聲的 EJAE 也在稍早受訪時，分享自己得知好消息的反應：「入圍一個就夠了，已經是超乎所求且夠難達成了，但是天啊，獲得好幾個入圍＜簡直是太瘋狂了！想著現在是在做夢嗎？」
為角色米拉獻聲的Audrey Nuna則表示，當下是純粹的喜悅與震驚，感受到這段漫長旅程的痛苦與雲霄飛車般的情緒，一切都在同一瞬間湧上心頭。
小天后莎賓娜卡本特得知自己入圍6項大獎後，則在社群上貼出比愛心的照片並寫下：「6項提名，我又驚又喜，充滿感激。感謝葛萊美！」第68屆葛萊美頒獎典禮將於美國時間2026年2月1日於洛杉磯Crypto.com體育館舉行。
第68屆葛萊美獎 重點入圍名單
年度製作 Record of the Year Bad Bunny《DtMF》 莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Manchild》 多琪（Doechii） 《Anxiety》 怪奇比莉（Billie Eilish）《WILDFLOWER》 女神卡卡（Lady Gaga）《Abracadabra》 肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）、SZA《luther》 查普蘿恩 （Chappell Roan）《The Subway》 ROSÉ & 火星人布魯諾（Bruno Mars）《APT.》 年度專輯 Album of the Year Bad Bunny《DeBÍ TiRAR MáS FOToS》 小賈斯汀（Justin Bieber）《SWAG》 莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Man's Best Friend》 Clipse, Pusha T & Malice《Let God Sort Em Out》 女神卡卡（Lady Gaga）《MAYHEM》 肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）《GNX》 Leon Thomas《MUTT》 造物主泰勒（Tyler, The Creator）《CHROMAKOPIA》 年度歌曲 Song of the Year 女神卡卡（Lady Gaga）《Abracadabra》 多琪（Doechii） 《Anxiety》 ROSÉ & 火星人布魯諾（Bruno Mars）《APT.》 Bad Bunny《DtMF》 HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI《Golden》 肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）、SZA《luther》 莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Manchild》 怪奇比莉（Billie Eilish）《WILDFLOWER》 最佳新人 Best New Artist 奧莉維亞迪恩（Olivia Dean） KATSEYE The Marías 艾狄森芮（ Addison Rae） sombr Leon Thomas 艾力克斯華倫（Alex Warren） 蘿菈楊（Lola Young） 最佳流行演出 Best Pop Solo Performance 小賈斯汀（Justin Bieber）《DAISIES》 莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Manchild》 女神卡卡（Lady Gaga）《Disease》 查普蘿恩 （Chappell Roan）《The Subway》 蘿菈楊（Lola Young）《Messy》 最佳流行重唱／團體演出 Best Pop Duo / Group Performance 辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo） & 亞莉安娜（Ariana Grande）《Defying Gravity》 HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI《Golden》 KATSEYE《Gabriela》 ROSÉ & 火星人布魯諾（Bruno Mars）《APT.》 SZA、肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）《30 For 30》 最佳流行演唱專輯 Best Pop Vocal Album 小賈斯汀（Justin Bieber）《SWAG》 莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Man's Best Friend》 麥莉（Miley Cyrus）《Something Beautiful》 女神卡卡（Lady Gaga）《MAYHEM》 靈魂巨人泰迪（Teddy Swims）《I've Tried Everything But Therapy (Part 2) 》
