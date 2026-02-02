葛萊美獎史無前例！年度專輯得主為新移民發聲 本屆大贏家出爐

卓克拉瑪（Kendrick Lamar）為本屆葛萊美獎大贏家。環球音樂提供

第68屆葛萊美頒獎典禮於台灣時間今（2日）中午落幕，本屆最大贏家肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）以入圍9項、抱回5座大獎，不僅創下個人生涯27座葛萊美紀錄，也成為史上獲獎最多的饒舌歌手。此外，波多黎各歌手Bad Bunny（壞痞兔）以《Debí Tirar Más Fotos》榮獲年度專輯，成為首位以西班牙語專輯奪得該獎的拉丁語歌手。

Bad Bunny今以英語和西班牙語含淚致詞：「我想把這個獎獻給所有為了追夢而不得不離開家鄉的人。」他同時抱回最佳全球音樂表演獎、最佳拉丁都會專輯獎，不忘為新移民發聲，「我們不是野蠻人，我們是人類，我們也是美國人。」

累積獎座達27座刷新葛萊美紀錄

卓克拉瑪為本屆最大贏家，一口氣抱回年度製作、最佳饒舌專輯、最佳饒舌歌曲、最佳饒舌／演唱對唱、最佳饒舌表演等五項大獎，累積獎座達27座，超越Jay-Z和肯伊威斯特，成為葛萊美史上獲獎最多的嘻哈歌手。致詞時，他坦言自己不擅言詞，所幸透過音樂表達自己：「能站在這裡是一種榮耀！嘻哈文化將永存於此，我們將與這份文化並肩同行。」

卡卡鼓勵女性創作者忠於自己

甫結束日本巡演的女神卡卡拿下最佳流行演唱專輯，激動表示：「我從我還是一個小女孩時就一直在做音樂，而每一次我來到這裡，我都覺得我需要打自己一拳。」她也鼓勵所有女性創作者要忠於自己的聲音，「我知道有時候當妳在錄音室裡，身邊都是一群男生時，可能會很不容易。所以我希望妳一定要傾聽自己的聲音，並且永遠為妳的創意與歌曲而戰，也為自己而戰。」

廣告 廣告

卡卡也在本屆帶來〈Abracadabra〉搖滾版演出，頭上頂著宛如鳥籠的頭飾，身穿紅色毛絨上衣配上黑色窄裙，以獨特近距離鏡位拍攝並持續切換鏡頭，展現女神卡卡零死角的表演藝術。

女神卡卡獲頒葛萊美獎。環球音樂提供

怪奇比莉為美國社會現況發聲

史上首首獲葛萊美肯定的K-POP歌曲〈Golden〉由《Kpop 獵魔女團》原聲帶女團HUNTR/X主唱魯米（Rumi）演唱，奪下「最佳視覺媒體歌曲」。她感性表示：「能看到這首歌在世界各地被傳唱，看到大家唱著韓文歌詞，簡直不可思議，我以身為韓國人為傲。」

怪奇比莉拿下年度歌曲致詞時，先是回應了目前美國的社會現況：「儘管我內心充滿感激，我老實說我覺得現在唯一需要說的就是『在被偷走的土地上，沒有人是非法的』。」她接著補充：「現在真的很難知道該說或該做什麼。我只是覺得在這個空間裡，我充滿希望，我們需要持續祈禱、發聲與抗議。我們的聲音真的很重要，人民也很重要。」

怪奇比莉獲頒葛萊美獎。環球音樂提供

奧莉維亞迪恩獲獎不負眾望

從去年開始，全球人氣暴漲的倫敦創作女聲奧莉維亞迪恩，不負眾望拿下最佳新人，她感性向這十年來一路幫助她的經紀人道謝：「我從來沒有想像過自己真的能站在這裡，更不用說獲得提名了，所以真的非常感謝大家！一個藝人在沒有團隊的幫助下，他什麼都不是。」她接著說：「我能站在這裡是因為我是移民者的後代，否則我不可能有今天。我是『勇氣』所孕育出的成果，而我認為那些人值得被大家歌頌。如果沒有彼此，我們什麼都不是。」

表演亮點包括莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）以〈Manchild〉創意機場舞台演出；小賈斯汀（Justin Bieber）以極簡樂器演唱〈YUKON〉，台下海莉·比伯（Hailey Bieber）甜笑相伴，氣氛溫馨。

奧莉維亞迪恩獲頒葛萊美獎。環球音樂提供



回到原文

更多鏡報報導

直擊／SJ 始源悄悄抵台！大雨現身金寶山緬懷 大S擁好人緣台韓大咖到齊

直擊／大S紀念雕像準時揭幕！S媽雨中痛哭抱緊具俊曄 哀傷顫抖喊：寶貝重生了

直擊／王柏傑、謝欣穎共撐一把傘！挽手現身大S墓園 認分手半年疑似復合同框畫面曝光

金泰希送親姊68坪豪宅出事！30億豪宅遭查封 公司急發聲「真相」曝光