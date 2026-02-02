葛萊美獎唯一台灣評委！張正馨點名費玉清、江蕙都是台灣可貴人選

葛萊美獎於台灣時間2日在美國洛杉磯舉行，其中唯一一位來自台灣的葛萊美獎評委就是前高師大校長張壽山之女張正馨。（倪有純提供）

2026年第68屆葛萊美獎於台灣時間2日在美國洛杉磯舉行，其中葛萊美獎評委張正馨，在美國是一名鋼琴即興作曲家，也是葛萊美獎評委唯一的台灣評委，她表示，葛萊美獎是一套嚴謹而長期運作的國際音樂評選制度，更是一扇台灣音樂得以被世界「真正聽見」的門，她願意替台灣創意音樂人做推薦。

張正馨是前高師大校長張壽山之女，出生書春香世家，自五歲習古典音樂殿下，打下邁進葛萊美將評委的基礎，她因具備The Recording Academy（美國國家錄音學會）評委與國際音樂評審資質的專業人士，張正馨（May Chang)每年依法可推薦符合條件的音樂作品送審葛萊美獎，並推薦優秀音樂創作者與專業人員申請加入 Recording Academy 會員體系。這樣的角色，讓她站在極少數能同時理解「華語音樂語境」與「國際評審標準」的交會點上。

張正馨表示，近年葛萊美獎評選邏輯已明顯轉變，從過往偏重市場表現，逐步轉向更重視作品是否具備完整敘事、藝術深度與長期文化影響力。她指出，第 68 屆葛萊美獎極已呈現「世代交會」與「全球化並行」的競爭格局，「葛萊美從來不只是流行排行榜，而是一套關於音樂藝術、製作、文化價值的專業對話。」正因如此，她始終關注台灣音樂人如何被放進正確的國際脈絡中。從演唱詮釋、專輯完整度、製作概念到類別選擇，她以評委的專業視角，重新思考台灣音樂在國際舞台上的位置。

張正馨近期在美國擔任評審。（倪有純提供）

在她看來，台灣其實早已具備足以參與世界級評選的實力，她認為，70歲仍保有永遠年輕的心、努力創作與時代同步的白冰冰，甚至費玉清在華語聲樂美學上的代表性，這些作品與藝術成就，並不缺乏國際對話的可能。江蕙深具文化厚度的演唱藝術的、張惠妹有橫跨世代的聲音力量，都有國際對話的可能，都是她認為可貴的台灣人選。

張正馨特別提吳克群，無論在旋律語言、歌詞敘事或整體製作風格上，都清楚展現出藝術立場。「這種不迎合、不複製市場公式的創作態度，正是國際音樂評審體系高度重視的核心價值之一。」

張正馨收到的葛萊美獎頒獎典禮邀請函。（倪有純提供）

張正馨說，與其說在「推薦」，不如說她在為台灣音樂建立一條可被理解、可被尊重的制度型通道。出身於台灣的她，希望讓更多台灣音樂人理解國際評選的語言，逐步進入全球專業音樂社群。對她而言，真正重要的不是某一次得獎，而是讓台灣音樂創作者，能夠持續站在世界音樂生態中，被平等評價、被專業討論。

張正馨指出，「Taylor Swift（泰勒絲）經濟學」席捲全球，她的巡演早已不只是演唱會，而是一場能引爆城市的文化盛事。從Swifties熱潮、門票秒殺，到飯店、交通、周邊消費全面升溫，每到一站都為城市創造驚人話題與經濟效益。她推薦台彎音樂人進葛萊美舞台，也是推薦台灣更被國際看見。

