葛萊美獎多人戴徽章反美ICE 怪奇比莉致詞抗議移民執法

第68屆葛萊美獎在美東時間1日於洛杉磯舉行，會場外知名音樂人來來去去，部分人身上都配戴著一個圓形的白底黑字徽章，清楚標示著「ICE OUT」，表達對「美國移民海關執法局」的抗議。

美國音樂人拉奇表示，「我認為美國的偉大，正受到那些試圖讓它再次偉大的人的攻擊，這就是我佩戴『ICE滾蛋』徽章的原因。」

美國流行音樂歌手怪奇比莉（Billie Eilish）與哥哥歐康奈爾，這次拿下葛萊美最佳年度歌曲獎，成為史上第一位3次拿到同一個獎項的音樂人。她也藉領獎時，響應音樂人集體批評移民當局，同時罵了髒話，也被轉播的媒體消音。

怪奇比莉說：「在被掠奪的土地上，沒有任何人是非法的，我們只需要繼續奮鬥、發聲和抗議，我們的聲音真的很重要，人民也很重要，（消音）抱歉。」

葛萊美最佳城市音樂專輯獎得獎歌手壞痞兔（Bad Bunny）提及，「感謝上帝前，我要先說，ICE滾出去。」

這股反美國移民局的示威潮，還發生在義大利米蘭。當地為了即將舉行冬季奧運，部署了美國ICE員警協助維安，也遭數百名民眾聚集在當地的4月25日廣場抗議。

除了抗議，還有2028年洛杉磯奧運組委會主席華瑟曼，捲入已經過世的性犯罪富豪艾普斯坦案件，都轉移了外界對冬季奧運賽事的關注，讓國際奧委會主席柯芬特里在開幕前的記者會表達遺憾。

國際奧委會主席柯芬特里說道，「我想任何導致賽會失焦的事都令人遺憾，對吧？每次奧運籌備期間，總有某些事成為焦點，不論是社會議題或茲卡病毒、新冠病毒疫情，總是會有一些事情發生。」

儘管如此，柯芬特里也表示，相信一旦奧運舉行開幕典禮，運動員開始競賽的當下，都能馬上讓全世界再次感受到奧運的魅力和精神，屆時民眾會重新想起真正重要的東西，並且從中獲得鼓勵。