葛萊美獎明登場 肯卓克拉瑪、女神卡卡角逐最高榮譽

（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）樂壇頂尖巨星將齊聚明天在洛杉磯舉辦的葛萊美頒獎典禮。在這場音樂界的年度盛事中，饒舌歌手肯卓克拉瑪、壞痞兔與女神卡卡等超級巨星都希望創下歷史紀錄。

法新社報導，3人都角逐這場盛會最受矚目的最佳年度專輯獎，希望首次將這項殊榮帶回家。

曾獲普立茲獎（Pulitzer Prize）的饒舌歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar），本次憑藉專輯GNX入圍9項，是本屆獲最多提名的藝人。

現年38歲、出身加州的肯卓克拉瑪去年才靠著爆紅歌曲Not Like Us一舉拿下5座葛萊美獎，今年也來勢洶洶，以與R&B女伶SZA聯手的Luther入圍最佳年度唱片獎與最佳年度歌曲獎。

樂壇百變天后女神卡卡（Lady Gaga）與波多黎各饒舌歌手壞痞兔（Bad Bunny）同樣也角逐3大頂尖獎項。

其他入圍最佳年度專輯獎的還有流行歌手莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、R&B創作歌手黎翁湯瑪斯（Leon Thomas）、饒舌歌手造物主泰勒（Tyler, the Creator）、嘻哈二人組雙彈夾樂團（Clipse），以及睽違4年推出錄音室專輯的流行樂巨星小賈斯汀（Justin Bieber）。

女神卡卡、小賈斯汀、莎賓娜卡本特和與火星人布魯諾（Bruno Mars）將領銜演出，引領一場星光熠熠的視聽饗宴。表演嘉賓還包括蘿倫希爾（Lauryn Hill），以及由波茲馬龍（Post Malone）緬懷已故傳奇搖滾巨星奧茲奧斯本（Ozzy Osbourne）的致敬橋段。

本屆表彰詞曲創作的最佳年度歌曲獎競爭激烈，入圍作品包括莎賓娜卡本特的Manchild，以及Netflix熱門動畫「Kpop獵魔女團」（KPop Demon Hunters）的Golden。

許多評論人士認為，Golden這首活力四射、傳唱全世界的K-pop金曲可望勝出。

另外，入圍最佳新人獎的包括新生代創作歌手艾力克斯華倫（Alex Warren）、超人氣多國籍女團Katseye、英國歌手奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）、TikTok紅人轉戰歌壇的艾狄森芮（Addison Rae）、流行獨立樂團瑪莉亞斯樂團（The Marias）、美國創作歌手sombr、英國歌手蘿拉楊（Lola Young）以及黎翁湯瑪斯。（編譯：陳昱婷）1150201