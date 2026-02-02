葛萊美獎肯卓克拉瑪奪5獎 壞痞兔獲年度專輯

記者王丹荷／綜合報導

第68屆葛萊美頒獎典禮臺灣時間今（2）日登場，入圍9項的肯卓克拉瑪抱回年度最佳製作、最佳饒舌專輯等5獎，是本屆最大贏家。「年度專輯」由波多黎各歌手壞痞兔憑藉專輯《Debí Tirar Más Fotos》奪下，創下西班牙語專輯首次獲該獎紀錄；怪奇比莉則以〈Wildflower〉第3度獲得年度最佳歌曲。人氣動畫《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉拿下「最佳視覺媒體歌曲 」，成為史上第1首獲葛萊美肯定的K-POP歌曲。

廣告 廣告

肯卓克拉瑪這屆獲得年度製作、最佳饒舌專輯、最佳饒舌歌曲、最佳饒舌／演唱對唱、最佳饒舌演出等5項大獎，生涯累積27座獎項，成為葛萊美史上獲獎最多的饒舌歌手；他在致詞時表示，自己不擅言詞，但已經透過音樂來表達自己，「能站在這裡是一種榮耀。嘻哈文化將永存於此，我們將與這份文化並肩同行。」

女神卡卡（Lady Gaga）抱走最佳流行演唱專輯、最佳流行舞曲錄製2項大獎，她也鼓勵所有女性創作者要忠於自己的聲音，「我知道有時候當妳在錄音室裡，身邊都是一群男生時，可能會很不容易。所以我希望妳一定要傾聽自己的聲音，並且永遠為妳的創意與歌曲而戰，也為自己而戰。」

從去年開始，人氣在全球暴漲的倫敦創作女聲奧莉維亞迪恩，不負眾望拿下「最佳新人」，她致詞表示：「我能站在這裡是因為我是移民者的後代，否則我不可能有今天。我是『勇氣』所孕育出的成果，而我認為那些人值得被大家歌頌。如果沒有彼此，我們什麼都不是。」

壞痞兔奪下葛萊美獎年度專輯。（達志影像／路透社）

怪奇比莉（中）以歌曲〈Wildflower〉獲葛萊美最佳年度歌曲。（達志影像／美聯社）