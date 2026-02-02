葛萊美獎頒獎典禮 壞痞兔、怪奇比莉領獎譴責ICE

波多黎各饒舌歌手壞痞兔(Bad Bunny)1日在2026葛萊美獎(2026 Grammy Awards)頒獎典禮上利用他首次電視轉播的得獎感言中，嚴厲批評了美國移民當局，並高喊「ICE滾出去」，譴責聯邦執法人員的行動。

壞痞兔以他的專輯「Debí Tirar Más Fotos」獲頒「最佳拉丁都會音樂獎」( best music urbana award)，他在台上表示：「我們不是外星人，我們是人類，我們是美國人。」

廣告 廣告

壞痞兔表示，愛是唯一比恨更強大的東西，並敦促人們以同情心對抗殘忍。「我們愛我們的人民。我們愛我們的家庭。」

壞痞兔曾公開批評美國總統川普(Donald Trump)政府的移民政策，並且因為擔任2026超級盃(Super Bowl)中場表演嘉賓而遭到右翼保守派團體的攻擊，包含來自國土安全部長諾姆(Kristi Noem)的攻擊。

壞痞兔的世界巡迴演唱會跳過了美國，表示他擔憂聯邦執法人員會逮捕他的歌迷。

在兩名美國公民遭槍殺身亡後，成千上萬抗議者在明尼阿波利斯走上街頭，全美各地的學生也在30日發動罷課，要求聯邦移民執法人員撤離明尼蘇達州。

其他葛萊美獎的出席者也發表了類似的發言。

佩戴著「ICE滾出去」徽章的怪奇比莉(Billie Eilish)，也利用她的歌曲「Wildflower」獲頒年度最佳歌曲的機會譴責ICE。ICE指的是美國移民暨海關執法局。

怪奇比莉在台上表示：「在被竊取的土地上沒有人是非法的。」

搖滾樂團OK Go的主唱庫拉許(Damian Kulash)在走紅毯時告訴路透社：「現在，感受到喜悅和輕鬆都覺得有點不負責任。」

庫拉許說：「我們自己的政府竟然組建由一支匿名蒙面人組成的軍隊，攻擊自己的人民，我們現在慶祝任何事情都顯得極為不負責任。」

唱作歌手艾倫(Amy Allen)也在走紅毯時戴上了「ICE滾出去」的徽章。

艾倫說這枚徽章是對所有人都很重要的訊息，因為這個國家發生了太多「不忍卒睹」的事情。

艾倫表示：「我認為這對在音樂產業、在所有產業的從業人員來說，都是至關重要的。所以我非常高興今天可以佩戴它，我也希望看到很多人戴上徽章。」(編輯：宋皖媛)