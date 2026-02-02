葛萊美獎／小賈斯汀「只穿短褲裸身登台」 久違公開演出震撼全場

小賈斯汀在葛萊美獎演出。（圖／Getty）

2026葛萊美獎舉行頒獎典禮，許久沒有公開演出的小賈斯汀（Justin Bieber）登台演唱《Yukon》，只見他一開始就裸著上半身，僅穿一件運動短褲和襪子，簡單不炫技的表演獲得全場喝采。

小賈斯汀現場運用looping疊加電吉他和鼓聲，帶來最純粹的演出氛圍。《Yukon》為小賈斯汀寫給愛妻海莉（Hailey Bieber）的作品，只見海莉在台下面帶微笑，看著他睽違多年再次於葛萊美表演。自從2022年取消巡演後，小賈斯汀便鮮少公開演出，去年他曾以嘉賓身分出現SZA在洛杉磯的演唱會，也曾在一些私人活動中表演過。

小賈斯汀演出簡單不炫技獲得震撼全場。（圖／Getty）

去年小賈斯汀推出兩張《Swag》專輯，依舊保持低調，今年葛萊美獎他獲得四項提名，包括年度專輯、最佳流行演唱專輯獎、最佳流行歌手、最佳R&B表演，生涯至今已獲得23次葛萊美獎提名，並兩度獲獎。

小賈斯汀與妻子海莉出席葛萊美獎。（圖／Getty）

