葛萊美獎／Chappell Roan大尺度裸身「有穿等於沒穿」 電視台受訪急穿回
2026葛萊美獎舉行頒獎典禮，去年榮獲最佳新人的查普爾羅恩（Chappell Roan），今年也有作品入圍，但在典禮前，她先以大尺度造型驚豔紅毯。
今年查普爾羅恩以歌曲《The Subway》入圍年度製作、最佳流行個人表演，她在紅毯上身穿酒紅色連身長裙，先披著斗篷入場，脫掉後只見透視薄紗讓她的三角內褲清晰可見，赤裸著上半身完全沒遮掩，僅用重點部位以環懸掛著禮服。因為尺度太大，接受電視台訪問時，還特別披回斗篷。
查普爾羅恩表示，現在她的日常穿搭非常保守，「我以前的打扮簡直瘋透了，在一切發生之前、當我眼裡還有活力與光芒的時候，我真的會直接穿著丁字褲就出門，穿超短裙露出一半屁股。」並稱打扮會相當誇張，「（但後來）我失去了那種光芒，因為這變成了一份工作，然後我心想：『我真的累壞了。』」
其他人也在看
葛萊美獎》女歌手「露雙乳」驚嚇葛萊美紅毯 女神卡卡、Rosé典雅登場
第68屆葛萊美獎，美國時間1日晚間在洛杉磯Crypto.com Arena舉行頒獎典禮，入圍多項的女神卡卡已先在事前頒發的獎項獲得最佳混音專輯、最佳舞曲等獎項，她以黑色造型羽毛裝典雅走上紅毯星光大道，BLACKPINK成員 Rosé 也以黑白造型禮服現身，同樣搶眼，不過紅毯上最讓人驚訝的是27歲的美
葛萊美獎／小賈斯汀「只穿短褲裸身登台」 久違公開演出震撼全場
2026葛萊美獎舉行頒獎典禮，許久沒有公開演出的小賈斯汀（Justin Bieber）登台演唱《Yukon》，只見他一開始就裸著上半身，僅穿一件運動短褲和襪子，簡單不炫技的表演獲得全場喝采。
玉女歌手曬31年前舊照！「19歲VS50歲」網：好凍齡
娛樂中心／曾詠晞報導台灣女歌手林佳儀，早期以歌曲〈一個人的我依然會微笑〉走紅，曾淡出螢光幕，後來在2017年回歸娛樂圈，被譽為是「最正玉女歌手」。近日她在社群平台上分享多張照片，罕見地發出1張31年前她19歲奪下「亞洲最棒」（Asia Bagus）年度總冠軍時的舊照，並對比如今50歲的素顏照，引發粉絲高度關注。
黃金白銀拋售暴跌 台銀楊天立：金價噴出式上漲 短線回檔5、6成皆合理
國際金價1月30日遭遇歷史性暴跌，從逼近每盎司5600美元高價位摔至4700多美元左右，今天（2日）國際金價續跌，一度觸及約4586美元，波動劇烈震撼市場。台銀貴金屬部經理楊天立今天表示，考量先前金價噴出式上漲，如今「大幅清洗很合理」，以目前來說，短線回檔50%甚至到61.8%，應是合理範圍。他強調，雖然金價進入「不封頂」，但行情「噴出」時，投資人不要追高。
質詢索資恐遭拒！陳智菡曝「李貞秀已申請放棄中國籍」：民進黨霸凌抹黑
中配李貞秀遞補民眾黨不分區立委，傳出李未放棄中國國籍，若內政部認定就職無效，不僅索取資料時行政機關沒辦法配合，當李在立院質詢時，行政院長、各部會首長與官員也可不用答詢。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（2日）表示，李貞秀已經按照台灣的規範到中國申請放棄國籍，更痛批民進黨霸凌李貞秀。
鷹派華許將掌Fed 市場提前布局 金銀重挫
川普總統30日公布下任聯準會（Fed）主席提名人選，確定是近日浮出檯面的前Fed理事華許（Kevin Warsh）。市場...
快訊／北市死亡車禍！水泥預拌車擦撞單車輾斃女騎士
台北市大安區光復南路與文昌街口，今天（2日）上午10時許，1輛水泥預拌車不明原因擦撞1輛腳踏車，腳踏車被捲入車底，女騎士當場遭輾斃，，警方目前已封鎖現場進行採證勘驗，詳細事發原因仍待進警方後續調查釐清。
葛萊美獎》Rosé葛萊美獻唱《APT.》怪奇比莉跟著唱 獵魔女團《Golden》得獎了
第68屆葛萊美獎，目前正在洛杉磯Crypto.com Arena頒獎中，典禮上眾星雲集，其中BLACKPINK Rosé 和火星人布魯諾一起合體登台獻唱紅遍全球的洗腦神曲《APT.》，嗨翻全場，台下藝人也紛紛跟著唱，鏡頭就拍到怪奇比莉也跟著高唱，可見這首歌有多紅，多受歡迎。
葛萊美得獎名單／Bad Bunny年度專輯創西語歌手紀錄！肯卓克拉瑪橫掃五獎
2026葛萊美獎舉行頒獎典禮，波多黎各歌手Bad Bunny以《Debí Tirar Más Fotos》榮獲年度專輯，成為首位以西班牙語專輯奪得該獎的歌手。
蔡淑臻「用4個字」要求自己進步 最常提醒自己：已經很好了
迎接農曆新年，伊林娛樂旗下演藝與時尚代表齊聚棚內拍攝新年賀卡，包括蔡淑臻、金雲、劉樸，以及模特兒呂亞璇、吳文中、王靖惟一同入鏡，以嶄新姿態迎接馬年到來。去年蔡淑臻憑電影《左撇子女孩》獲得金馬獎女配角提名肯定，同時投入戲劇《村裡來了個暴走女外科2》的拍攝。回顧這一年，她形容自己的表現不算耀眼，但對每一個工作都問心無愧。她坦言，自己過去對成果起伏特別在意，即使嘴上說「盡力就好」，當結果與期待出現落差，內心仍難免失落，「但今年好像有明顯的進步，有在調適自己。」
Rosé親了Bruno Mars一口火辣開場 超炸合唱〈APT.〉！葛萊美典禮一秒變夜店
第68屆葛萊美頒獎典禮今（2日）台灣時間早上在美國洛杉磯舉行，世界級韓流女團BLACKPINK成員Rosé，以洗腦神曲〈APT.〉入圍包含年度歌曲的3大獎，她與一同合唱的流行天王火星人布魯諾（Bruno Mars），也一同擔綱表演嘉賓，典禮一開場就以超炸演出嗨翻現場！
葛萊美獎》ROSÉ當眾親火星人布魯諾！跪地下腰《APT.》玩瘋了
第68屆葛萊美獎頒獎典禮於臺灣時間2日上午登場，為典禮揭開序幕的是BLACKPINK成員ROSÉ、火星人布魯諾（Bruno Mars）的《APT.》，瞬間嗨翻全場。《APT.》自2024年10月推出後，風靡全球，至今在YouTube上的點閱率高達23億，相當驚人。ROSÉ今天穿著半截的白色襯衫，露出
異性朋友一堆，但沒人會想跟他結婚的星座TOP4：雙子愛玩，「這星座」只被當玩伴不被當對象
有些人身邊永遠不缺異性。聊天有人接、出去有人陪、需要時也找得到人，卻偏偏在談到「穩定關係」或「結婚」時，總是被默默排除在選項之外。問題不在於他們不夠好，而是他們給人的感覺，更像朋友、玩伴，而不是能一起承擔生活的人。今天就來看看，哪些星座最容易出現這種——異性緣爆棚，卻始終進不了婚姻名單的狀況。
聯合國快破產 川普發豪語稱「打幾通電話就能解決」
聯合國財務拉警報，積欠會費中，有超過9成是出自美國，美國未繳會費約為22億美元，合台幣約698億元。如果這筆資金再沒補上，聯合國最快今年8月就無法運作。美國總統川普則表示，聯合國只不過就是沒錢嘛，這是
高雄「天菜帥警」爆紅！網驚神似李到晛 IG曝光了
高雄市凱旋路派出所一名員警協助民眾解開被單車鏈條纏住的褲腳，隨後因帥氣外型在網路上引發熱烈討論，網友紛紛稱讚員警的高顏值，還直呼員警神似韓國演員李到晛，帥警IG也曝光了。
【本日焦點】老夫妻遭痛毆 男大生英勇肉搏滿臉傷／才剛辦完「兆元宴」磚窯餐廳驚傳失火／為「獵龍」誤觸特高壓電線灼傷 恐面臨賠償
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1. 老夫妻遭痛毆 男大生英勇肉搏滿臉傷 2. 才剛辦完「兆元宴」磚窯餐廳驚傳失火 3.為「獵龍」誤觸特高壓電線灼傷 恐面臨賠償 4.6千名「流浪教練」擠不進學校窄門 5.北市住宅大樓火警 1男1女浴室內罹難
葛萊美獎》女神卡卡得獎喜極而泣 怪奇比莉獲獎飆粗口罵ICE
2026葛萊美頒獎典禮，美國時間1日晚間在洛杉磯Crypto.com Arena登場，由喜劇演員崔弗諾亞擔任主持人，女神卡卡（Lady Gaga）以《Mayhem》獲得最佳流行演唱專輯獎，她喜極而泣，並擁抱身旁的未婚夫麥可波蘭斯基，但網友看直播發現麥莉似乎沒有為她鼓掌，引來罵聲。此外，怪奇比莉拿下年
慘不忍睹！北市光復南路35歲單車女遭水泥車「活活輾斃」
台北市的光復南路和文昌街的交叉路口 ，在今（2日）上午10點50分，發生水泥預拌車壓死腳踏車女騎士的慘劇，死者經了解年約35歲，整個人不僅頭、身體被輾到面目全非，當場慘死，目前全案已轉交轄區警方處理，並釐清事發的確切原因。
知名童星加入極端宗教「自稱激進分子」 隱居還禁止小孩上學：培養成極端分子
曾在1994年電影《一窩小屁蛋》（The Little Rascals）中飾演Alfalfa而走紅的前童星巴格・霍爾（Bug Hall），近年徹底遠離好萊塢，與妻子及五名子女在美國阿肯色州鄉間過著與世隔絕、近乎「離網」的簡樸生活。他近日接受《每日郵報》專訪，首度完整公開自己「發誓過清貧生活」的原因與現況。
寇世勳為一件事爆粗口「他X的」 揭簡嫚書態度：她很挑釁
寇世勳今晚（2╱1）與簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏出席時代懸疑電影《世紀血案》殺青記者會，他片中飾演警備司令部和國安局的要角汪敬煦將軍，相較於簡嫚書接電話的鏡頭拍18遍，他卻1次就過，他笑說：「年紀大有好處啦！導演徐琨華的爺爺徐梅鄰是警備司令部的發言人，所以他對這個案子有很濃厚的興趣，我經歷過這個時代，我就這一場戲，他們還是給我很多東西要我看、要我讀，他媽的！」