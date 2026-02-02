葛萊美獎／Chappell Roan大尺度裸身「有穿等於沒穿」 電視台受訪急穿回

Chappell Roan 出席葛萊美獎。（圖／Getty）

2026葛萊美獎舉行頒獎典禮，去年榮獲最佳新人的查普爾羅恩（Chappell Roan），今年也有作品入圍，但在典禮前，她先以大尺度造型驚豔紅毯。

今年查普爾羅恩以歌曲《The Subway》入圍年度製作、最佳流行個人表演，她在紅毯上身穿酒紅色連身長裙，先披著斗篷入場，脫掉後只見透視薄紗讓她的三角內褲清晰可見，赤裸著上半身完全沒遮掩，僅用重點部位以環懸掛著禮服。因為尺度太大，接受電視台訪問時，還特別披回斗篷。

廣告 廣告

Chappell Roan紅毯造型大尺度。（圖／Getty）

查普爾羅恩表示，現在她的日常穿搭非常保守，「我以前的打扮簡直瘋透了，在一切發生之前、當我眼裡還有活力與光芒的時候，我真的會直接穿著丁字褲就出門，穿超短裙露出一半屁股。」並稱打扮會相當誇張，「（但後來）我失去了那種光芒，因為這變成了一份工作，然後我心想：『我真的累壞了。』」

Chappell Roan一度赤裸上半身。（圖／Getty）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導