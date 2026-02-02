葛萊美獎K-Pop出頭 女神卡卡追平泰勒絲等人

Rosé（左）與火星人布魯諾（右）合體表演〈APT〉，讓她成為第一個站上葛萊美獎舞台演出的K-Pop個人歌手。（東方IC）

第68屆葛萊美獎（Grammy）揭曉，一個晚上就締造兩項K-pop紀錄。開場與火星人布魯諾（Bruno Mars）表演〈APT〉的Rosé，成為第一個站上葛萊美獎舞台表演的K-Pop個人歌手；而Netflix動畫《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉，則成為第一首拿到葛萊美獎的K-pop歌曲。

女神卡卡（Lady Gaga）以專輯《MAYHEM》奪下最佳舞曲錄製、最佳流行演唱專輯，讓她累積的葛萊美獎一口氣達到16座；追平了泰勒絲（Taylor Swift）、愛黛兒（Adele）、凱莉克萊森（Kelly Clarkson）獲得最多流行演唱專輯的紀績。肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）繼去年抱回5座大獎，今年又以〈luther〉拿下了年度錄音，超越了傑斯（Jay-Z）成為贏得最多葛萊美獎的饒舌歌手。

女神卡卡順利累積葛萊美獎到16座，直追泰勒絲等人。（東方IC）

針對近期兩週內，美國聯邦政府移民暨海關執法局（ICE）的執法行動，開槍擊斃兩位民眾所引發的民怨，許多歌手也在出席葛萊美獎時聲援。拿下年度歌曲〈Wildflower〉的怪奇比莉（Billie Eilish）就在得獎時說，「沒有人在偷來的土地上是違法的。我們的聲音很重要，人民的也很重要。去他媽的ICE。」

怪奇比莉（右）與哥哥菲尼亞斯（左）一起上台領獎，抨擊ICE近期的執法不當。（東方IC）

獲得最佳拉丁都市專輯的歌手壞痞兔（Bad Bunny），也說：「在我感謝上帝之前，我要求ICE滾出去。我們不是野蠻人、不是動物、不是外星人。我們是人類，我們是美國人。」獲得年度新人的奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）則說，「我是移民的孫女，我是勇敢的產物。」除了他們以外，很多出席的藝人都配戴「ICE滾出去」的胸章，包括小賈斯汀（Justin Beiber）等。

即將登上超級盃中場演出的壞痞兔，得獎時替移民說話。（東方IC）

