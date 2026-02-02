葛萊美紅毯 Rosé「奶油雲朵」白澎裙甜美亮相

BLACKPINK成員Rosé。（圖／翻攝自roses_are_rosie）





葛萊美獎頒獎典禮前，紅毯上先比帥比美。歌手LadyGaga，以一身黑色羽毛禮服，搭配俐落髮登場，展現強大天后氣勢。BLACKPINK成員Rosé，身穿黑色平口迷你洋裝，搭配如奶油雲朵般的白色澎裙，堪稱紅毯第一美。

一襲黑白拼接的蓬裙禮服，搭配瑪麗蓮夢露式的金捲髮，BLACKPINK成員Rosé，優雅高貴又不失氣質的造型，堪稱今年葛萊美獎紅毯第一美。

有別於Rosé走甜美風，Lady Gaga則是展現強大的天后氣場，身穿訂製黑色羽毛禮服，走極致的哥德式華麗風，Lady Gaga宛如化身黑天鵝，表現出優雅怪誕的個人風格。

而入圍年度專輯年度唱片等多項大獎，莎賓娜以一身Valentino特別訂製的珍珠水鑽透紗禮服亮相，靠著多層次裙襬修飾，讓152公分的她也能穿出女神級的氣勢。被譽為音樂界奧斯卡的葛萊美獎星光閃閃，今年紅毯女星服裝造型風格迥異，像是女歌手怪奇比莉Billie Eilish就以學院風造型登上本屆紅毯，至於麥莉希拉Miley Cyrus則是一身皮衣褲裝，以搖滾風姿態登場，酷勁十足。

相比女星服裝的爭奇鬥艷，男星造型多以保守的西裝禮服造型亮相，像是小賈斯汀與妻子海莉鮑德溫一同現身紅毯，小賈一身寬版黑西裝搭配銀色項鍊低調帥氣，而在紅毯上也有明星別上ICE OUT反移民海關執法局的胸章，表達立場，也讓這場年度娛樂界盛事，星光熠熠之餘，也飄出淡淡的政治味。



