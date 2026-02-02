葛萊美紅毯／Rosé「瑪麗蓮夢露」金捲髮超吸睛 貼身迷你洋裝辣秀美腿

南韓女團BLACKPINK成員Rosé一身黑白禮服現身葛萊美獎紅毯，並在頒獎典禮上演出。美聯社



第68屆葛萊美獎頒獎典禮（Grammy Awards）1日在加州洛杉磯登場，南韓天團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）與Bruno Mars合作單曲〈APT.〉一舉入圍三項大獎，受到各界矚目。Rosé稍早登上葛萊美紅毯，不僅金色復古捲髮造型超吸睛，還穿上黑色俏麗禮服搭配白色雲朵裙擺辣秀美腿，氣場十足驚艷全場。

Rosé與Bruno Mars合作單曲〈APT.〉紅遍全球，在YT上已超過23億次點閱，本屆葛萊美獎更是一口氣入圍年度製作、年度歌曲，以及最佳流行組合／團體演出三項大獎，成績亮眼，樂迷也引頸期待她能為K-pop寫下全新得獎紀錄。

Rosé此次首次以個人歌手身分入圍葛萊美備受矚目，稍早踏上葛萊美紅毯，頂著一頭「瑪麗蓮夢露式」金色復古捲髮、佩戴Tiffany & Co.珠寶，身上穿著剪裁合身的Giambattista Valli黑色平口禮服，從腰部下方加入白色如雲朵般的裙擺，不僅別具巧思又充滿氣場，吸引眾人目光。

對於此次獲得三大獎入圍，Rosé去年11月公布提名名單時，曾在社群平台坦言仍難以消化這份震撼，直呼「不敢相信！」她並感謝合作夥伴Bruno Mars，形容這份肯定對她意義重大，而她在此次典禮上，也與Bruno Mars夢幻合體把〈APT.〉搬上葛萊美舞台，再度席捲全場。

