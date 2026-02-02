葛萊美紅毯／Rosé超短金髮亮相！迷你洋裝太驚艷 「合體火星人」拚3獎

記者王培驊／綜合報導

Rosé在葛萊美紅毯上親切打招呼。（圖／翻攝自X）

第68屆葛萊美獎頒獎典禮於美國時間2月1日登場，台灣時間今（2）日上午8點正式舉行，其中最受亞洲樂迷矚目的焦點之一，莫過於BLACKPINK成員Rosé與Bruno Mars合作單曲〈APT.〉，是否能為K-pop寫下全新得獎紀錄。

Rosé稍早踏上紅毯，以金色捲髮造型亮麗登場，和黑色平口迷你洋裝搭配白色垂墜設計，並佩戴Tiffany & Co.珠寶，整體造型俐落又充滿氣場。這也是她首次以個人歌手身分入圍葛萊美，別具里程碑意義。

廣告 廣告

🚨 ROSÉ arrives at the 68th Annual #GRAMMY Awards 🚨 pic.twitter.com/6BDlqsLZJf

〈APT.〉本屆一口氣入圍年度製作、年度歌曲，以及最佳流行組合／團體演出三項大獎，成績相當亮眼。提名名單於去年11月公布時，Rosé曾在社群平台坦言仍難以消化這份震撼，直呼「不敢相信這是我的人生」，並感謝錄音學院與合作夥伴Bruno Mars，形容這份肯定對她和許多人而言都意義重大。

Rosé以黑色平口迷你洋裝踏上葛萊美紅毯。（圖／翻攝自X平台 @TheePopCore）

Rosé與Bruno Mars日前接受《Billboard》專訪時，也回顧了兩人於2024年夏天首次見面的過程。Bruno Mars笑說，當時Rosé不斷向他「瘋狂蒐集資訊」，而Rosé也毫不否認，表示那次會面她原以為「可能是第一次也是最後一次」，因此拚命想從對方身上學到所有能學的東西，特別是在自己正式展開個人音樂生涯的關鍵階段。

沒想到這次見面不只促成〈APT.〉的誕生，也發展成一段深厚的合作與友誼。Rosé透露，Bruno Mars不只在單曲上給予靈感，也在她製作個人專輯《Rosie》期間成為重要後盾，在她感到卡關時不斷給予鼓勵。

談到〈APT.〉的誕生，Rosé坦言一開始其實對這首歌感到不安，甚至有些害怕，因為她能預感到歌曲會引起強烈反應，卻一時無法確定那代表什麼。直到看見作品逐漸被世界聽見，才真正理解音樂對人的影響，也讓她仍持續從中學習。

Bruno Mars則表示，對他而言，「贏」並不只是獎項，而是在錄音室裡和一群頂尖音樂人共同捕捉到魔法瞬間。他提到與製作人Cirkut的合作過程充滿火花，大家都努力把心中感受到的東西具體化。能與Rosé一起完成並分享這首歌，看著不同年齡層的聽眾跟著哼唱，即使不完全理解歌詞，也能感受到情緒，這正是音樂最迷人的地方。

更多三立新聞網報導

韓團撒嬌舞爆紅！高雄開唱疑設備出包 「舞台全黑粉絲救場」掀兩派討論

翹臀珍離婚爆「秘戀小11歲男星」！照片成關鍵線索 知情人士曝私下互動

大咖男團成員將入伍！演唱會上剃頭爆意外 粉絲哭一半笑出來：被剪斷了

前職棒球員離婚女團成員！首曝光單身生活 突喊「很喜歡孩子」引發猜測

