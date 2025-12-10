葛萊美級歌劇家遭刺殺亡 親生兒被警察直接帶走

曾入圍葛萊美獎的男中音歌劇演唱家朱比蘭·塞克斯（Jubilant Sykes）近日於加州家中遭刺殺身亡。（圖／翻攝自@ jubilantsykes IG）





曾入圍葛萊美獎的男中音歌劇演唱家朱比蘭·塞克斯（Jubilant Sykes）近日於加州家中遭刺殺身亡，享壽71歲。警方指出，兇手疑似為其親生兒子米卡·塞克斯（Micah Sykes），目前已依涉嫌謀殺罪名被逮捕，案件仍在進一步調查中。

根據外媒《The Guardian》報導，聖塔莫尼卡警察局表示，警方於當地時間8日晚間接獲報案，稱在一處住宅內發生攻擊事件，警員隨即趕往現場。警員到達後，發現朱比蘭·塞克斯倒臥於屋內並遭受致命刺傷，救護人員隨後到場，不過已於現場宣告死亡。

廣告 廣告

警方表示，案發時，朱比蘭·塞克斯的兒子米卡·塞克斯也在住宅內。由於他涉嫌謀殺，警方隨即以相關罪名將其逮捕並移送偵辦。警方也於現場發現一件疑似犯案所用之凶器，相關鑑識作業仍在進行，案件已被列為調查中。

聖塔莫尼卡警察局於聲明中指出：「本案相關情況仍在調查中。嫌犯將以謀殺罪名被提訊，案件也將送交洛杉磯郡地區檢察官辦公室審議是否起訴。」目前尚未公布更多案發動機或其他細節，也不清楚米卡·塞克斯是否已委任律師。

據了解，朱比蘭·塞克斯在國際歌劇舞台具有相當高的知名度，他於1954年出生於洛杉磯，童年時期便開始以女高音演唱，後於成年後轉為男中音，並長期活躍於古典音樂、爵士以及福音音樂等領域。

朱比蘭·塞克斯的舞台經歷相當豐富，曾於大都會歌劇院（Metropolitan Opera）、柏林德意志歌劇院（Deutsche Oper Berlin）、卡內基音樂廳（Carnegie Hall）、倫敦巴比肯藝術中心（Barbican Centre）、約翰·甘迺迪表演藝術中心（Kennedy Center）、阿波羅劇院（Apollo Theater）以及好萊塢露天劇場等世界級場地演出。

在個人作品方面，朱比蘭·塞克斯曾於倫納德·伯恩斯坦（Leonard Bernstein）的作品《彌撒》（Mass）中飾演慶典主祭，其演出受到樂評肯定，並於2010年獲得葛萊美最佳古典專輯提名。而長年活躍於國際舞台的朱比蘭·塞克斯，突然離世的消息也引起樂壇震驚及不捨。



【更多東森娛樂報導】

●黃志明泰國車禍身亡！30年老友哀悼：沒想到這麼突然

●「法國第一帥」影帝滑雪身亡！最後身影重返大銀幕

●26歲饒舌歌手驚傳身亡！「孩子就在旁邊」女友遭逮捕

