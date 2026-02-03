葛萊美舞台〈APT.〉炸場！火星人曬Rosé合照 揭兩人演出後先做這1事

記者王培驊／綜合報導

Bruno Mars 透露演出結束後，自己和Rosé最想做的事就是去吃披薩。（圖／翻攝自IG @brunomars）

第68屆葛萊美獎頒獎典禮於美國時間2月1日登場，BLACKPINK成員Rosé攜手Bruno Mars合作的〈APT.〉成為典禮一開場的重頭戲，兩人火花四射的舞台演出掀起熱議。儘管最終未能抱回獎座，但Bruno Mars在典禮結束後的最新貼文，依舊讓粉絲直呼「太可愛」。

Rosé和Bruno Mars私下感情相當好。（圖／翻攝自IG @brunomars）

Bruno Mars今（3）日於IG分享心情，幽默寫下：「Count on me and Big Bad Rosie to be eating a pizza after a show！」透露演出結束後，自己和Rosé最想做的事就是去吃披薩，語氣輕鬆又帶點玩笑感。他也不忘向主辦單位致謝，表示感謝葛萊美讓他們能盡情玩音樂，並恭喜所有得獎者。

貼文中的「Big Bad Rosie」一詞，也被粉絲視為Bruno Mars對Rosé的親暱暱稱，引發留言區一片暴動，不少人直呼兩人私下互動比舞台還甜。事實上，兩人在頒獎典禮開場同框亮相時，Rosé還俏皮親了Bruno Mars臉頰，由他高喊「Ladies and gentlemen, big bad Rosie！」揭開演出序幕，瞬間點燃現場氣氛。

隨著〈APT.〉音樂一下，Rosé火力全開，霸氣舞台魅力直接把葛萊美現場變成夜店。她以金色短捲髮、露出腰線的造型登場，中段再度親吻Bruno Mars臉頰，全場尖叫聲不斷，成為本屆最具話題性的表演之一。

〈APT.〉此次入圍最佳流行團體／組合、年度歌曲與年度製作三項大獎，雖然最終在最佳流行團體／組合獎項中，敗給亞莉安娜與辛西婭合唱的〈Defying Gravity〉，但舞台表現與話題度仍被外界視為「已經贏麻了」。不少粉絲也在Bruno Mars貼文底下留言表示，「沒得獎也沒關係，這個舞台已經是經典」、「Rosé和火星人再合作一次拜託」，即使獎項結果揭曉，兩人的合作仍持續在社群上延燒。



