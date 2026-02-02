葛萊美頒獎典禮演變為「批川大會」 眾多歌星配戴「ICE滾蛋」的徽章

波多黎各饒舌歌手壞痞兔（Bad Bunny）在葛萊美頒獎典禮上的措辭激烈，高喊「ICE滾蛋」。（圖片來源／Bad Bunny/X）

第68屆葛萊美獎(2026 Grammy Awards)頒獎典禮在2026年2月1日舉行，這次娛樂界的盛事，恰逢川普政府在明尼阿波利斯發起強力執法行動驅逐非法移民，於是，眾多歌星加入反對打壓移民的文化運動，葛萊美頒獎典禮演變為「批川大會」。

根據《美聯社》等外媒報導，周日從葛萊美紅毯到電視直播，音樂巨星的抗議聲浪震耳欲聾。活動人士本周一直敦促明星佩戴「ICE滾蛋」（ICE OUT）的徽章，抗議美國移民和海關執法局（ICE）在各大城市的執法行動，並與他們的團隊合作，在頒獎典禮前的各種活動裡傳播這一信息。

廣告 廣告

壞痞兔獲獎時高喊「ICE滾蛋」

其中，波多黎各饒舌歌手壞痞兔（Bad Bunny）曾被總統川普散播仇恨，周日他反擊的措辭最為激烈，他的專輯「Debí Tirar Más Fotos」獲頒「最佳拉丁都會音樂獎」（best music urbana award）。

頒獎典禮上，壞痞兔利用首次電視轉播的得獎感言，嚴厲批評美國移民當局，高喊「在感謝上帝之前，我要說『ICE滾蛋』。」 這番話贏得全場觀眾的熱烈掌聲。

「我們不是野蠻人。我們不是動物。我們不是外星人，我們是人類，我們是美國人。」他繼續說道，這番話大概是在暗指那些試圖否認他是美國人的「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者。

另外，怪奇比莉（Billie Eilish）、菲尼亞斯（Finneas）和卡洛.金（Carole King）在頒獎舞台上都配戴ICE OUT徽章。就連通常不談及美國政治的加拿大歌手小賈斯汀·比伯（Justin Hailey）和海莉·比伯（Hailey Bieber）也佩戴徽章。

怪奇比莉甚在發表年度歌曲獲獎感言時，一開口便宣稱「在被竊取的土地上，沒有人是非法的」。

多位得獎歌手多次咒罵ICE

英國靈魂流行歌手奧利維亞·迪恩（Olivia Dean）榮獲最佳新人獎，她分享自己是移民的孫女，她認為移民「值得被讚揚」。

在頒獎典禮上，包括女歌手柯蘭妮（Kehlani）在內，多位得獎者多次咒罵美國移民及海關執法局（ICE），現場一片髒話連篇。

頻繁的反對聲浪和隨處可見的徽章表明，這次葛萊美獎聲援移民的力度遠超上個月金球獎頒獎典禮。

由於近日邊境巡邏隊警官失手擊斃37歲的護士普雷蒂（Alex Pretti），以及聯邦特務拘留5歲的兒童拉莫斯（Liam Conejo Ramos），民眾強烈反對ICE過度執法的聲浪持續高漲。

獨立記者勒蒙遭特務逮捕

勒蒙（Don Lemon）1月30日被捕，更是火上加油。這位前CNN主播在洛杉磯遭逮捕，被美國司法部以「聯邦民權罪（federal civil rights crimes）」起訴，原因是勒蒙在明尼蘇達州最大城明尼阿波利斯報導抗議政府大規模打壓移民的活動，遭到FBI特務逮捕。

正如一位活動人士所指出的，葛萊美獎的觀眾往往比好萊塢的明星們更勇於冒險。

「歌星在葛萊美大舞台演出，以奇裝異服、叛逆不羈、龐克搖滾的風格而聞名，這就是音樂產業。所以，我認為我們能看到如此強大的支持力道，是理所當然的。」Maremoto執行董事羅克托（Jess Morales Rocketto）在頒獎典禮前說道。

他進一步指出，「這些徽章的意義遠不止於紅毯上的亮相。它代表著人們挺身而出，盡己所能地表達訴求：美國移民及海關執法局（ICE）應該撤出我們的社區。」

(原始連結)





更多信傳媒報導

新制勞退去年大賺7469億元創高 台積電佔持股超過三成續居冠 這2檔新進榜

華許獲川普提名接任FED主席 鷹派立場是否動搖備受關注

華許獲提名下屆聯準會主席 黃金和白銀持續跳水、比特幣創一年多新低

