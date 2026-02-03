葛萊美頒獎禮成「反 ICE」戰場！主持人調侃艾普斯坦島 川普怒喊告

娛樂中心／程正邦報導

打破68年語言高牆！波多黎各饒舌天王壞痞兔創歷史，憑全西語專輯奪下葛萊美「年度專輯」。（圖／翻攝自X平台 @Genius）

2026 年葛萊美獎頒獎典禮（Grammy Awards）於昨晚盛大舉行，然而音樂盛事卻意外演變成火藥味十足的政治角力場。由於美國移民及海關執法局（ICE）近期在明尼阿波利斯發生兩起探員執法開槍致死命案，引爆全美反政府情緒。這股怒火不僅讓國土安全部緊急祭出「隨身攝影機」新制滅火，更讓葛萊美現場多位巨星集體開砲，連美國總統川普也被主持人辛辣的諷刺言論激怒，在典禮結束後火速發文反擊。

廣告 廣告

怪奇比莉別上「ICE OUT」胸章，致詞時用髒話抨擊執法行為，一度遭到消音。（圖／翻攝自X平台 @OliLondonTV）

眾星槓上 ICE：壞痞兔致詞嗆滾出美國、怪奇比莉遭消音

本屆葛萊美獎的得獎感言幾乎被「政治抗爭」淹沒。波多黎各饒舌天王壞痞兔（Bad Bunny）在領獎時，毫不客氣地對著鏡頭直言：「在我感謝上帝之前，我得先說：ICE 滾出美國！」他情緒激動地強調，移民不是外星人或野蠻人，而是活生生的人類與美國人，要求政府停止非人道的執法手段。

同樣強硬的還有怪奇比莉（Billie Eilish），她在致詞時高呼「在被強佔的土地上沒有人是非法的」，更因使用過激髒話抨擊執法行為，導致轉播單位在直播過程中緊急將其消音。此外，紅毯上也出現了無聲的抗爭，包括女神卡卡（Lady Gaga）和小賈斯汀（Justin Bieber）等多位重量級歌手，胸前均別著顯眼的「ICE 滾出去」字樣勳章，讓整場典禮儼然成了反政府執法的誓師大會。

小賈斯汀和老婆海莉身上都別著「ICE OUT」的徽章。（圖／翻攝自X平台 @greciaslopez_）

主持人踩痛點：酸川普想買島「和柯林頓一起玩」

除了藝人們的直接抗議，典禮主持人崔佛諾亞（Trevor Noah）的脫口秀更是火上澆油。他當眾拿川普過去想收購格陵蘭島的爭議開玩笑，甚至牽扯進已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的醜聞。崔佛諾亞調侃道：「每位歌手渴望年度專輯的程度，大概跟川普渴望奪取格陵蘭島一樣強烈。」接著他意有所指地補充，既然艾普斯坦的私人島嶼沒了，「川普可能需要一座新島嶼好跟柯林頓（Bill Clinton）一起玩。」

Trevor Noah takes another jab at Donald Trump #Grammys: “Song of the Year — that is a Grammy that every artist wants almost as much as Trump wants Greenland, which makes sense because Epstein’s island is gone, he needs a new one to hang out with Bill Clinton” pic.twitter.com/quUWEpX4NL — Deadline (@DEADLINE) February 2, 2026

這番言論顯然精準踩中了川普的痛處。典禮結束後不到一小時，川普隨即在社群平台發文反擊，怒斥崔佛諾亞是一個「徹頭徹尾的失敗者」，並批評葛萊美獎已淪為政治操作的廉價秀場。

川普威脅要起訴典禮主持人崔佛諾亞，因為他拿艾普斯坦案開玩笑。（圖／翻攝自X平台 @Trevornoah）

國土安全部急滅火：執法人員即刻配戴隨身攝影機

面對社會大眾與演藝圈的強烈抗議，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）迅速宣布行政命令，要求明尼蘇達州的一線移民執法人員必須即刻配戴隨身攝影機，以確保執法過程透明化。諾姆強調，這項計畫將在預算到位後擴及全美，試圖以此平息輿論。

對此，川普在受訪時表示，雖然這並非他主導的政策，但他尊重諾姆的選擇。他認為隨身攝影機對執法部門未必是壞事，因為「攝影機下人們無法說謊」，但他對演藝圈將執法爭議與政治掛鉤的作法仍顯得相當不滿。

川普發文怒斥葛萊美獎是「史上最爛、幾乎沒辦法看」的節目，直指主持人崔佛諾亞是一個「徹底的失敗者（total loser）」、「可憐且毫無才華的笨蛋主持人」。（圖／翻攝自川普Truth Social）

美國總統川普在社群媒體Truth Social發文全文：

那場「葛萊美」頒獎典禮真是史上最爛、幾乎讓人看不下去的節目。CBS 很幸運，這堆垃圾終於不再污染他們的電波了。那個主持人崔佛·諾亞，表現得就像另一個收視毒藥吉米·金摩（Jimmy Kimmel）一樣糟糕，他就是個徹頭徹尾的失敗者，也是個毫無才華、令人感到可憐的白痴。

最嚴重的是，他在節目中錯誤地宣稱我曾和比爾·柯林頓一起去過艾普斯坦（Epstein）的私人島嶼。這完全是錯誤的！！！ 我無法代表比爾發言，但我從未去過艾普斯坦島，甚至連靠近都沒有過。在今晚這番虛假且誹謗性的言論出現前，就連那些「假新聞媒體」也從未指控過我在那裡出現過。

我現在正準備派出我的律師團起訴這個失敗者崔佛·諾亞，並要求大筆的賠償金額。崔佛，準備好了，我要跟你玩真的了！

川普總統（DJT）

更多三立新聞網報導

袁惟仁生前爭議情史曝光 簽字離婚當天載「世新校花」返家成焦點

女神「菊花失守」！趙露思夜市擺攤先體檢 糞檢尺度驚呆本人

周杰倫澳網「退役」！親口預告轉換跑道 回歸音樂「開工照」曝光

藍營地方選舉大亂鬥！鄭麗文協調失靈？尚毅夫爆：根本沒籌碼勸退派系

