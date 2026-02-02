葛萊美／眾星飆粗口砲轟ICE全場歡呼！主持人開酸艾普斯坦醜聞⋯川普又生氣了

葛萊美獎主持人崔佛諾亞火力全開。（圖／Getty）

2026葛萊美頒獎典禮落幕，近來美國移民暨海關執法局（ICE）以強硬手法掃蕩移民，引起人民不滿，典禮上許多歌手除了佩戴反對ICE的徽章等配件，獲獎者也接連砲轟ICE，獲得全場歡呼，主持人崔佛諾亞（Trevor Noah）更直接開酸美國總統川普和傑佛瑞艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。

波多黎各歌手Bad Bunny在獲得最佳拉丁都會專輯時表示，「ICE OUT！我們不是野蠻人、不是動物，也不是外星人，我們是人類。」他理解這段日子裡，要學會不帶恨意地生存很艱難，「恨意會隨著更多的恨意而變得更強大，而唯一比恨更有力量的就是愛。所以拜託，我們必須與眾不同。如果我們要戰鬥，就必須帶著愛去戰鬥。」

廣告 廣告

Bad Bunny得獎時直呼：「ICE OUT！」（圖／Getty）

怪奇比莉（Billie Eilish）以《Wildflower》 榮獲年度歌曲，獲獎時除了表達感謝和榮幸，也提到：「在被竊取的土地上，沒有人是非法的。我覺得不需要再多說什麼，是的，現在很難知道該說些什麼或做些什麼，但在這個空間裡我感到很有希望，我覺得我們只需要繼續奮鬥、發聲和抗議。我們的聲音真的很重要，人民也很重要。」最後她一度脫口「Fxxk ICE」，但被電視台轉播消音。

怪奇比莉直接飆髒話怒斥ICE。（圖／Getty）

典禮主持人崔佛諾亞開場開酸近期和川普相當要好的妮姬米娜，「她沒來，還在白宮和川普討論一些非常重要的問題。」而在恭喜怪奇比莉得到年度歌曲時，崔佛諾亞笑說：「哇，那是每位歌手都想要的葛萊美獎，其渴望程度幾乎快趕上川普想買下格陵蘭島了。這也說得通，因為自從艾普斯坦死了以後，他需要一個新的島嶼來跟比爾柯林頓一起混。我告訴過你們，這是我最後一年主持了！你們能拿我怎樣？」堪稱火力全開。

可想而知川普因此被激怒，典禮結束後他馬上發文稱看不下去葛萊美獎，並怒斥主持人崔佛諾亞是「徹頭徹尾的失敗者」，由於今年是CBS最後一次轉播葛萊美，「CBS電視台真是走運，終於不用再讓這種垃圾節目充斥他們的頻道了。」並強調自己並未去過艾普斯坦陷入醜聞的島嶼，放話要請律師起訴崔佛諾亞。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導