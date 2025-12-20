葡萄姑娘紫君追星劉德華追成專輯

記者戴淑芳／台北報導

「葡萄姑娘」紫君睽違3年推出新專輯《歐巴我愛你》，專輯名稱一曝光立刻引發熱議。紫君也害羞揭曉，專輯裡的「歐巴」其實不是戀人，而是她多年來始終如一的偶像劉德華。

紫君笑說，自己是「華仔天地」的忠實成員，從沒想過有一天，追星竟然能化成自己的專輯名稱與主打歌，「真的很不可思議！」她從學生時期就深深著迷劉德華，家中收藏了華仔所有的卡帶與CD，房間牆上甚至還貼著電影《天若有情》的海報，聊到經典畫面時眼睛立刻發亮，直呼：「華仔騎摩托車真的好帥！」

紫君17歲加入陸光藝工隊接受完整訓練，25歲正式出道發行第一張專輯，但無論工作多忙，她幾乎每年都會參加華仔天地的歌迷活動，甚至曾在活動中，親手把自己的專輯遞到劉德華面前。回憶起那一刻，她仍難掩感動，透露當時華仔鼓勵她，說了一句「加油喔」，讓她覺得相當窩心，「也因為那句話，更喜歡他了。」

睽違3年再度推出新專輯《歐巴我愛你》，紫君嘗試輕快曲風、搭配舞蹈呈現，讓她直呼相當開心，也十分享受這次的全新嘗試。紫君也將與傅振輝於2026年1月17日中午11點半於高雄鳳山和樂宴會館聯合舉辦新專輯聯合粉絲見面餐會，粉絲千萬不要錯過！