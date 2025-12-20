「葡萄姑娘」紫君與天王私密照曝光 劉德華3字讓她更愛了

「葡萄姑娘」紫君（左）與劉德華合影。（欣代唱片提供）

「葡萄姑娘」紫君時隔3年推出新專輯《歐巴我愛你》，專輯名稱一曝光立刻引發熱議。紫君也害羞揭曉，專輯裡的「歐巴」其實不是戀人，而是她多年來始終如一的偶像劉德華。

紫君笑說，自己是「華仔天地」的忠實成員，從沒想過有一天，追星竟然能化成自己的專輯名稱與主打歌，「真的很不可思議！」她從學生時期就深深著迷劉德華，家中收藏了華仔所有的卡帶與 CD，房間牆上甚至還貼著電影《天若有情》的海報，聊到經典畫面時眼睛立刻發亮，直呼：「華仔騎摩托車真的好帥！」

廣告 廣告

紫君17歲加入陸光藝工隊接受完整訓練，25歲正式出道發行第一張專輯，但無論工作多忙，她幾乎每年都會參加華仔天地的歌迷活動，甚至曾在活動中，親手把自己的專輯遞到劉德華面前。回憶起那一刻，她仍難掩感動，透露當時華仔鼓勵她，說了一句「加油喔」，讓她覺得相當窩心，「也因為那句話，更喜歡他了。」

為了追星，紫君也曾和華仔天地的朋友一起飛到香港看演唱會，談起那段瘋狂又熱血的追星歲月，依舊笑得燦爛。被問到是否因為迷戀劉德華，而影響自己的擇偶條件、是否眼光過高？她笑說交往過的男友其實都和劉德華不同型，但也坦言：「如果可以像華仔那樣帥、那麼孝順、貼心，又熱心助人，當然是最好的啊！」

在MV中，紫君也挑戰唱跳演出。她笑說，因藝工隊扎實的演藝訓練，唱跳反而是自己最有把握的部分，這次能在新專輯中嘗試輕快曲風、搭配舞蹈呈現，讓她直呼相當開心，也十分享受這次的全新嘗試。

更多中時新聞網報導

癌症新藥基金周年 3500人受惠

宋柏緯愛情觀變成熟 功臣竟是ChatGPT

彭佳慧、徐懷鈺登苗栗耶誕城熱唱