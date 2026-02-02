葡萄是新一代超級食物！含1600種化合物、護腦又保心血管

根據研究顯示，葡萄內含超過1600種化合物，對心血管具有保護作用，還能調整血脂，並有益於大腦、皮膚、腸道及眼睛健康，腎臟科醫師江守山則表示，葡萄堪稱新一代超級食物。營養師高敏敏也指出，各種顏色的葡萄品種當中，紅葡萄不僅熱量最低，抗氧化能力也最為強大。

葡萄內含超過1600種化合物，對心血管具有保護作用，並有益於大腦、皮膚、腸道及眼睛健康。 （示意圖／Pixabay）

江守山在臉書發文說明，美國西新英格蘭大學研究團隊回顧了60多篇關於葡萄及其健康影響的研究，認為這種常見的探病伴手禮營養價值極高，應該被列入超級食物之列。葡萄含有多種有益於心臟、大腦、皮膚和腸道健康的化合物。

廣告 廣告

研究團隊成員、西新英格蘭大學癌症研究員佩祖托表示，葡萄含有超過1600種化合物，包括抗氧化劑和多酚類物質，例如黃酮類化合物、花青素、兒茶素、酚酸和白藜蘆醇。江守山引述佩祖托的說法指出，適量食用葡萄有助於抗老，維護心血管功能，改善血液循環。

葡萄堪稱新一代超級食物，各種顏色的葡萄品種當中，紅葡萄不僅熱量最低，抗氧化能力也最為強大。 （示意圖／Pixabay）

葡萄還能幫助平衡膽固醇水平，對大腦、皮膚、腸道和眼睛的健康都有益處，甚至有助於調節基因表現。高敏敏在粉專發文強調，葡萄整顆都有營養，葡萄皮和葡萄籽內富含花青素、多酚類、抗氧化營養素。

高敏敏建議，吃葡萄時要連皮、連籽一起吃，一點都別浪費，才能攝取到最多的抗氧化營養素。她特別提醒，葡萄屬於中升糖指數的水果，糖尿病患不宜多吃，而一般人每天可吃2至3份水果，一份水果大約等同於15顆葡萄的量。

延伸閱讀

辦見面會宣布「重新出發」 唐治平：相信母親也會支持我

威力彩頭獎狂飆8.7億 財神點名「3生肖」翻身逆襲

五楊又出狀況！北上近機場交流道段「3車猛撞」嚴重塞爆