葡萄牙大選揭曉！中左派穩住總統寶座 極右翼33%得票率成歐洲新警報

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

葡萄牙總統大選第二輪投票結果出爐，中間偏左的賽古羅（António José Seguro）大獲全勝，贏得66.7%的選票，擊敗極右翼、反體制的對手文圖拉（André Ventura）。

《衛報》（The Guardian）等媒體報導，儘管選前發生一連串風暴攪亂選局活動，第二輪投票率與1月18日的第一輪投票大致相同，而南部與中部地區約20個選區將延後一週投票，總共影響3萬7千名選民，約佔整體選民的0.3%，不太可能影響結果。《德國之聲》報導，在99%的計票中，賽古羅獲得66.7%的選票，文圖拉則獲得33.3%的選票。

葡萄牙總統是虛位元首，沒有實質的行政權力，但在某些情況下可以解散國會、否決法案，並提前舉行選舉。《衛報》指出，文圖拉曾表示將成為「干預主義」（interventionist）總統，主張賦予總統更多權力。賽古羅則自我定位為溫和派候選人，與葡萄牙中右翼聯合政府合作，並反對文圖拉的反移民和反體制言論。

《紐約時報》指出，葡萄牙曾被視為歐洲抵抗強硬民族主義的國家，但文圖拉卻在第一輪選舉獲得近四分之一的支持，第二輪更是一舉拿下三分之一選票，略多於去年國會選舉極右翼「夠了黨」（Chega）的31.2%，顯示葡萄牙不再對極右派免疫。

