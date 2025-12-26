葡萄牙接收首架A-29N攻擊機 「超級大嘴鳥」還能反無人機
〔記者陳治程／綜合報導〕巴西航空工業(Embraer)本月中宣布，由葡萄牙採購的A-29N「超級大嘴鳥」輕攻擊機，日前已交付首批5架給該國空軍，並成為該機在北約境內的首個使用國；並將用於培訓飛官等任務，運用其先進航電、感測器，並搭配多種彈藥、雷射武器掛載潛能，提升該國邊境巡邏及海上執法能量。
巴西航空工業17日在其子公司「OGMA」廠區交機，由葡萄牙國防部長米羅(Nuno Melo)與空軍參謀長阿爾維斯上將見證；該國去(2024)年底簽約以2億歐元(約新臺幣72.5億元)採購12架A-29N型機後，此次接收5架新機，預劃部署至南部的貝雅巿駐地、由該國空軍第101中隊換裝操作。此外，兩國還簽署合作意向書，可望在葡國當地建立生產線，深化軍工合作。
又名「超級大嘴鳥」(Super Tucano)的A-29輕攻擊機，搭載單具普惠螺旋槳引擎，最大空速320節(約592公里／時)、外掛油箱下最大航程1550浬(約2870公里)之性能；以最新的A-29N型機為例，該構型採數位化航電、光電感測器，可在機翼下、機腹掛載多種對空、對地彈藥，且相容於北約盟軍專用通信系統及機密裝備，在後勤維保優勢下，可兼任飛訓、空巡及空中密接支援等多元任務。
值得一提的是，最新的A-29N型機未來還將具備反無人機能力。根據官方規畫，該能力將整合專屬戰術資料鏈、搭配光電／紅外(EO/IR)感測器進行雷射標定及指示，最後在再由雷射導引火箭彈和翼下50機槍予以摧毀，是適用於全機隊的現代作戰概念(CONOPS)。
巴西航空工業表示，A-29系列機體目前已獲22國空軍採用，而葡萄牙是為率先採用A-29N構型的歐洲國家。未來兩國還將以合作意向書(LOI)為基礎，尋求在葡國當地建立生產線，深化軍工合作。
M57戰術飛彈射達300公里 高志榮：可打擊福建兩大對台空軍指揮所
為何空射雄三「不可替代」？ 張誠：有美方給不了的不對稱戰力
獨家》海軍陸戰隊「勁蜂」無人機海上實彈射擊 由M96快艇搭載施放
